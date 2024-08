Juicio por Aguada San Roque: uno de los imputados rompió el silencio con una grave acusación a la querella

Bulgheroni sostuvo que mantuvo una charla telefónica y que tiene las capturas de WhatsApp como registro. Sostuvo que teme que todo lo que habló con el abogado se haya usado en su contra.

Juicio - Diego Bulgheroni explosion en escuela de Aguada San Roque (2).jpg

“El día 30 de junio de 2021 en Aguada San Roque, aproximadamente al mediodía, ahí conocí a la fiscal Macaya. Me dijo que no le parecía lo del allanamiento porque me había visto colaborativo el día anterior, que tenía muy buena voluntad para declarar”, relató.

“Hablé con Villanueva (dueño de la empresa) y le dije que teníamos hasta la mañana para presentar los papeles. Le dije que los iba a presentar ante la justicia y después (Macaya) me dijo que en unos segundos me llamaba, lo hizo vía WhatsApp”, continuó.

Posterior a esa llamada, el imputado dijo que se contactó con Roa Moreno para que lo asesorara. Dijo que en la semana se juntaban y que no se preocupe por los honorarios. “Me empezó a hacer preguntas, fue una llamada de 15 minutos”, dijo Bulgheroni. Y acotó: “presenté la documentación y después no me llamó más. Luego me enteré que el doctor Roa Moreno era abogado la querella. Temo que toda la documentación y lo que le conté haya sido usado en mi contra”.

Por qué Diego Bulgheroni estuvo al borde de zafar del juicio

La situación procesal de Diego Bulgheroni fue puesta en discusión antes de la elevación a juicio de la causa. El pasado 13 de abril, un Tribunal de Impugnación conformado por las juezas Liliana Deiub y Florencia Martini y por el juez Richard Trincheri, aplicó una suspensión de juicio a prueba (probation) a Eduardo Afione, maestro mayor de obras.

En el caso de Afione, el argumento fue que la pena prevista por el delito que se le atribuyó va desde 1 mes a los 5 años de prisión y, según interpretó por unanimidad, cumplió con el requisito para acceder a ese beneficio.

El mismo requerimiento había sido realizado por Bulgheroni y fue rechazado, ya que los delitos que se le imputan (estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública) prevén penas más altas (de 2 a 11 años de prisión).