Aún no reparan el escáner fitosanitario del aeropuerto de Neuquén: ¿Qué puede pasar?

Es de Senasa y controla las frutas y verduras que vienen de afuera. El problema podría impactar con vuelos de aeropuertos "no controlados".

La falta del escáner en el ingreso al aeropuerto para este tipo de controles no ha generado demasiados inconvenientes, salvo cuando los vuelos vienen de aeropuertos no controlados. Es decir, no con los de Aeroparque en Buenos Aires, donde hay estrictos controles en temas alimentarios.