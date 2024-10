Aunque mejoran los indicadores económicos, los comerciantes neuquinos no ven un repunte en las ventas

Tras la difusión de las cifras de inflación de septiembre , que marcó 3,5% a nivel nacional y 3,9% en Neuquén, desde la cámara que agrupa a los comerciantes neuquinos aseguraron que los buenos indicadores económicos todavía no tienen impacto en la actividad comercial de Neuquén. La caída de las ventas, que se había desacelerado en el segundo trimestre, volvió a profundizarse en el tercer período. "No se refleja en la economía diaria", aseguraron.

Daniel González, presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), aseguró en una entrevista con LU5 que "la economía no termina de arrancar, hay menos pesos circulando y la gente se cuida mucho más". Aunque admitió que a partir del "reacomodamiento macroeconómico se ve este índice que hacía tiempo no teníamos" afirmó que todavía no ven un impacto positivo para los comerciantes de la zona.