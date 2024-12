Autoservicio de combustibles: la opinión sobre la nueva medida en Neuquén

"No creo que sea demasiado problema", dijo sin dudarlo Carlos Pinto , vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible del Alto Valle, cuando le preguntaron en una entrevista por las consecuencias para los consumidores del autoservicio en la estaciones locales , que fue anunciado con bombos y platillos por el gobierno nacional antes de precisar cómo se ejecutaría la medida.

" Las cosas se van modernizando veremos cómo lo aplicamos nosotros acá en la Argentina, en otros países se viene aplicando sin problemas", sostuvo Pinto y ahí nomás precisó que para poner en marcha la medida que impulsa Federico Sturzenegger las estaciones de servicio deberán adecuar sus surtidores al autoservicio, con lo cual informó que los actuales surtidores no son los que se usan para el autoservicio.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, además, afirmó que "no sé cómo el gobierno piensa implementar lo que directiva nos va a bajar".

ON - Estaciones de servicios precios (15).jpg Omar Novoa

Surtidores de combustibles especiales

Pinto explicó que los surtidores para el autoservicio están equipados con software preparados para que el consumidor pueda activar la carga pasando la tarjeta de débito por un posnet integrado y que sin una tarjeta válida no es posible activar la operación, por lo tanto el sistema no requiere que los estacioneros contraten playeros para supervisar lo que ocurre en las bombas. De todos modos, avisó que no está explicitado cómo sería la implementación de la idea en Argentina.

Por ahora, se sabe lo que dijo el ministro Sturzenegger en un discurso ante empresarios petroleros. En el marco de una disertación durante el encuentro del Club del Petróleo que se realizó en el Hotel Libertador, el funcionario definió los dos pilares de la gestión del presidente Javier Milei, el equilibrio fiscal y la desregulación de la economía.

El ministro adelantó que se habilitará el autodespacho de nafta de los conductores adelante de los ejecutivos petroleros Horacio Marín (YPF), Catherine Remy (Total), Ernesto López Amazon (IAPG), Oscar Sardi (TGS), Carlos Ormaechea (CEPH), Tomás Hess (CEOPE) y Eduardo Rodríguez Chirilo (exsecretario de Energía del actual Gobierno).

Estaciones de servicio combustible 11.jpg Claudio Espinoza

"Si los surtidores son los adecuados, si no pasás la tarjeta o la tarjeta no da la autorización directamente el surtidor, no habilita. Eso es lo que pasa en la actualidad en otros lugares", explicó Pinto cuando le plantearon dudas acerca de la posibilidad de que los consumidores intentaran poner combustibles en sus tanques y salir de la estación sin pagar, aprovechando que se atendieron sin asistencia de un empleado de la estación.

El supuesto es que los argentinos son menos respetuosos que el resto de los usuarios de otros países en donde funciona el autoservicio, cosa que Pinto relativizó aclarando que adonde funciona el sistema no se puede cargar sin que antes la máquina se asegure que cobrará el líquido a expender.

El empresario consideró que, de aplicarse el sistema de autoservicio, los playeros de las estaciones deberían ser reubicados dentro de las unidades de negocio, puesto que ya no tendrá sentido su principal función hasta la fecha: cargar nafta y gasoil en los autos, camionetas, camiones y motos que llegan a las playas de los expendedores. Rechazó que la mano de obra que hasta ahora cumple esa función sea echada a la calle sin trabajo por el cambio de sistema de aprovisionamiento.