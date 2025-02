Avance del fuego y denuncia de amenazas a brigadistas: "Es el peor incendio de la historia de Neuquén"

incendio lanin1.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes, lo que podría complicar el avance del fuego con nuevas columnas convectivas en las zonas más calientes.

"El panorama cada día se hace más complejo, no nos está dando tregua, fueron días muy difíciles, ayer a las cuatro de la tarde recién pudo despegar el primer helicóptero porque desde la mañana solo había visibilidad de 100 metros", explicó la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna.

Asimismo, detalló que hay más de 250 brigadistas y se esperan que lleguen 100 más desde distintas partes del país, y además hay equipos por todos los sectores del incendio. "Hoy se forma un nuevo campamento en la zona de Aluminé para combatir el frente (la cabeza) con 150 brigadistas, tenemos 12 medios aéreos operando. No podemos poner más porque es peligroso con tanto helicóptero y avión en el sector, porque pueden chocar en el aire", dijo.

incendio valle 2.jpg

La funcionaria admitió que la situación es más que compleja por estas horas: "Es el peor incendio de toda la historia de Neuquén, triplicó al de Ruca Choroi del 2014, al menos hasta ahora. Es la peor emergencia que hemos tenido, por eso nuestro objetivo es evitar el daño colateral, se va conteniendo este gran fuego hasta que llegue una tormenta que no será hasta el 17 o 20 de febrero".

Ortiz Luna señaló que se trabaja mucho con los lugares más vulnerables, entre ellas la comunidad de Chiquilihuin porque todavía no pueden volver a sus casas. Pero aclaró que la comunidad de Aucapan todavía no tiene indicación de evacuación. "No tiene riesgo, pero ahí se están generando situaciones poco deseables, se están conformando grupos muy violentos hacia nosotros y los brigadistas, no sabemos de dónde son pero están en las comunidades", detalló.

incendio lanin.jpg

Y explicó que anoche hubo falsas denuncias por parte de estos grupos: "Nos habían hecho una emboscada para atraparnos, fue la policía y hoy seguro lleguen grupos especiales. Esto ha pasado en otras provincias, que nada tienen que ver con el cuidado de la comunidad y del incendio, pero generan este tipo de cosas, amenazaron a algunos brigadistas con cuchillos".

"Hay otro grupo de violentos que alertaron que el fuego estaba quemando viviendas, que había niños atrapados, pusieron en pánico a toda la comunidad, pero era mentira, el fuego no había cambiado", advirtió. "Hay otro grupo de violentos que alertaron que el fuego estaba quemando viviendas, que había niños atrapados, pusieron en pánico a toda la comunidad, pero era mentira, el fuego no había cambiado", advirtió.

El origen del incendio y el temor de que cruce la ruta

La funcionaria afirmó que seguramente el incendio ha sido provocado por una causa humana: "Esto nos hace pensar que hay otras intenciones, es imposible poder controlarlo en los próximos días, se está haciendo todo lo que se puede para evitar un mal mayor".

incendio lanin2.jpg

En este contexto, el paso continúa cerrado hacia Junín de los Andes, porque sigue la presencia de bomberos y brigadistas trabajando. "El riesgo que llegue a Junín es lejano, pero está latente, porque hay focos secundarios cuando vuelan fragmentos de fuegos y araucarias que aparecen a unos 500 o mil metros", señaló.

Por último, indicó que se está repartiendo el recurso, hay bomberos y brigadistas de distintas provincias, pero no todos tienen la misma experiencia. "Ya tuvimos varios brigadistas con los pies quemados, son lesiones menores pero no es fácil el trabajo por más que uno ponga mil personas, no se puede. Ayer hubo quemaduras de manos también, esto es día a día", concluyó.