Avistan una especie de loro casi desconocida en Valle del Covunco: cuál es

Qué es un loro Choroy

Siguiendo con el relato de su excepcional hallazgo, Carla Porro describió de qué se trata la especie del loro que es conocido como Choroy. Al respecto señaló que “el choroy suele confundirse en gran medida con la cachaña debido a sus similitudes de aspecto. Sin embargo poseen muchas diferencias, que permiten distinguirlos unos de otros”, sostuvo la profesional. Entre ellas está el tamaño y el peso. “A diferencia de la cachaña, el choroy es un ave bastante grande, llegando a medir alrededor de 40 centímetros de longitud, de los cuales 17 cm pertenecen solamente a la cola y además pueden llegar a pesar entre los 200 a 250 gramos”, señaló.

loro3.jpg

En cuanto a su fisonomía, sostuvo que “es un loro que exhibe un hermoso plumaje de color verde esmeralda, junto con antifaz alrededor de cada ojo de color rojo anaranjado y está considerado como uno de los animales más inteligentes, ya que tiene su propio lenguaje y son grandes imitadores”. Añadió además que el choroy presenta un pico de color gris oscuro, el cual es estrecho y ligeramente curvado, a causa de que la mandíbula superior posee el doble del tamaño que la inferior, siendo este un detalle característico de su especie. Asimismo destacó que este tipo de aves pueden vivir hasta 60 años, siendo una especie muy longeva en comparación con otras aves.

La confusión con Ruca Choroy

La avistadora de aves quiso hacer una importante aclaración que surgió en las redes sociales sobre la procedencia y nombre del loro en cuestión. “A pesar de que en Neuquén existe un paraje denominado Ruca Choroy esta denominación hace referencia al siguiente significado: “Casa de loro” no debe confundirse con esta especie ya que no hay registro en la zona sino hasta el año 2020”. Para reafirmar su posición mencionó que “en Chile en cambio el significado de Choroy hace referencia a este loro en particular”. Más adelante mencionó que tanto los ornitólogos de Argentina como los del resto del mundo hacen un exhaustivo seguimiento y registro de aves razón por la cual se logró determinar que rango de distribución tienen este tipo de aves y porque esta especie es considerada endémica de Chile. “Es decir que no habita en ninguna otra parte del mundo”, aseguró.

loro4.jpg

Por último hizo un especial llamado de protección “Se debe cuidar estas especies y no apedrearlas ni tenerlas en cautiverio porque su tenencia en cautiverio es muy perjudicial para el ave, debido a que su naturaleza es vivir en bandadas”, indicó.

loro5.jpg

Además recomendó que no se debe olvidar que pueden transmitir enfermedades a los humanos. También destacó la importancia que tienen estas aves para el fomento turístico. “Cuidar estas especies además es una buena oportunidad para reafirmar el turismo en las localidades”, cerró.

Covunco, un lugar con diversidad de aves

La localidad de Mariano Moreno es un vergel en medio de la estepa patagónica, en el centro de la provincia de Neuquén y a unos 20 kilómetros de Zapala, en dirección norte. El arroyo Covunco la atraviesa de punta a punta y salpica de verde sus costas, que en verano se llenan de vecinos y turistas dispuestos a disfrutar del agua, contemplar sus bellezas naturales y ahora se puede sumarle el emergente mundo del avistaje de aves.

loro6.jpg

El Valle del Covunco en toda su extensión tiene una extraordinaria variedad de aves, entre ellas las mas distintivas son los horneros.

Sin embargo a este fantástico descrubrimiento de la existencia del loro Choroy en el lugar, hay que sumar y recordar otro sensacional descubrimiento que concretaron un grupo de alumnos de una escuela zapalina (Colegio Nuestra Señora del Rosario) el 4 de mayo de 2018, cuando acompañadas por otra profesional del avistaje como Cecilia Larminat registraron imágenes del ave, Falaropo picofino (Phalaropus lobatus) que venía del Ártico y se vio por primera vez en Argentina en la Laguna “La Solitaria”, apenas a 1 km del pueblo. Desde entonces este espejo de agua y todo el Valle del Covunco son un imán para las excursiones de múltiples avistadores patagónicos, nacionales e internacionales.