Barrio Confluencia Rural: crece un bosque de malezas y alimañas

Si bien la Muni de Neuquén avisó que los inspectores iban a multar a quienes no cumplan con la limpieza de terrenos baldíos, además de contar con un cercado y acondicionar las veredas, lo cierto es que la misiva no tuvo rebote en el barrio Confluencia Rural.

Recordaron que el año pasado sí lo hicieron. Pero desde que inició 2024, la maleza crece sin control. "Lidiamos con ratas, víboras, cucarachas. Algunos también aprovechan la maleza para tirar basura, generando focos infecciosos. Y se suma la falta de iluminación", indicaron a LMN.

Esta situación ocurre sobre la calle Copahue al fondo, casi al límite con el río Limay, en el barrio Confluencia Rural. "Tenemos entre seis y ocho reclamos donde la Muni te dice que llames al 147 y deriva a los sectores de limpieza, pero después de cuatro o cinco meses los yuyos se transformaron en bosques", señalaron.

El mes pasado, la pareja de un vecino que llegaba en bicicleta a su casa fue asaltada por dos muchachos que la estaban esperando, escondidos detrás de la maleza. Le exhibieron un cuchillo y la asaltaron. Por el hecho, hubo una denuncia policial radicada.

"Parece una zona liberada, creo que hay tres móviles y están abocados a la custodia de personas que sufren violencia de género", indicaron.

La promesa de la Muni

En diálogo con LU5, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó en su momento que la idea de multar a los que limpian los terrenos particulares tiene que ver con la higiene y la seguridad de la ciudad. Incluso reconoció que la presencia de maleza en grandes proporciones puede ser un factor preponderante en ocasión de un incendio.

"Tener baldíos abiertos que no tengan su higiene necesaria, es lo mismo que tener un acumulador. Adentro hay arañas, alacranes, ratas y por supuesto que lo vinculamos directamente con la seguridad. No es lo mismo tener una manzana que esté completamente cerrada más allá que sea baldío y no esté construida, un ladrón puede atravesarlo si no tenemos cerrados nuestros lotes", sostuvo.

Aclaró que "si el vecino que posee una fracción de tierra y no la tiene en condiciones, la municipalidad de Neuquén directamente no sale a notificar 'señor tiene que limpiar su terreno', sino que primero lo multa, entre 13.000 y 130.000 pesos por no tenerlo en condiciones. Acá es donde tenemos que poner foco y prestar atención. Lo que la Muni quiere es que el vecino limpie su lote de forma particular". En tal sentido, el funcionario municipal indicó que había tiempo hasta el 19 de febrero para normalizar la situación.

Sin embargo, más allá de la multa, los costos se encarecen en el caso de que se haga caso omiso de la advertencia. "Si la municipalidad ingresa a ese terreno baldío y realiza la limpieza con sus máquinas, personal municipal, capacitados, etc, le va a costar 6 mil pesos el metro cuadrado de limpieza", sostuvo Haspert. Al respecto, dio un ejemplo de, en caso de un terreno de 10x20 metros, le costaría 1 millón 200 mil pesos la limpieza.

Malezas en Confluencia Rural