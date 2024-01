"Tener baldíos abiertos que no tengan su higiene necesaria, es lo mismo que tener un acumulador. Adentro hay arañas, alacranes, ratas y por supuesto que lo vinculamos directamente con la seguridad. No es lo mismo tener una manzana que esté completamente cerrada más allá que sea baldío y no esté construida, un ladrón puede atravesarlo si no tenemos cerrados nuestros lotes", sostuvo.