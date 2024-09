Beatriz Gentile sobre la Ley de Financiamiento Universitario: "esperemos que el veto no llegue"

Beatriz Gentile, en diálogo con LU5 , aseguró haber sentido preocupación por la votación de la Ley, ya que días antes en Diputados se había vetado la movilidad jubilatoria. "Ahora teníamos algunos senadores que no sabíamos si iban a respetar su palabra", señaló y contó que con la única senadora de Neuquén que no pudo hablar fue con Lucila Crexell, quien finalmente votó positivo.

La rectora insistió en el temor por la posibilidad de que la ley sea vetada y recordó que, ni bien el financiamiento universitario se aprobó, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, escribió en su red social X "se viene el veto".

"El subsecretario que justamente tiene que llevar adelante la política universitaria debería estar contento con esto, porque la verdad que nos da una tranquilidad a nosotros y a los trabajadores de la universidad de poder transitar una parte del año con previsibilidad, haciendo lo que nosotros hacemos que es enseñar, que es construir y producir conocimiento", sostuvo Gentile y agregó que, en vez de alegrarse porque tiene que gestionar una cartera que habla justamente de las políticas universitarias, lo primero que hizo fue "alentar" la posibilidad del veto.

"Es algo insólito. Generalmente, los ministros o los secretarios se ponen contentos cuando a su cartera le dan presupuesto", opinó y aseguró que, en caso de que eso suceda, la comunidad universitaria y la sociedad ya demostraron cómo defienden a la universidad en las calles, el 23 de abril, por lo que "tendremos que hacer una marcha igual o más grande",

Universidad Nacional del comahue (3).JPG

La importancia de la Ley de Financiamiento Universitario

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Esta Ley de Financiamiento lo que hace fundamentalmente es recomponer parte de los salarios de los docentes y los no docentes, actualizar por IPC y también lo que hace a gastos de funcionamiento. "Nosotros con muchas dificultades ya llevamos nueve meses en los cuales hemos tenido un protagonismo muy importante en la agenda mediática, pero no para hablar de la cuestión académica, sino siempre para hablar del funcionamiento, algo que es también insólito, solo en este país sucede que los rectores estamos todo el día hablando de presupuesto", recalcó Gentile.

A su vez, recordó que la falta de financiamiento los ha llevado, desde la UNCo, a encontrar estrategias de articulación con las gestiones municipales y provinciales. De hecho, fue el intendente Mariano Gaido quien se comprometió a pagar la tarifa de luz hasta fin de año en la sede de la capital neuquina.

Gaido UNCo.jpg

"Hay una comunidad educativa muy dispuesta a defender la universidad y que nuestros chicos sigan con las aulas abiertas. Lo que no vamos a hacer nosotros es bajar los brazos y decir 'no está el dinero vamos a cerrar la universidad', porque creo que es el proyecto que terminaría triunfando de una universidad para muy pocos y no está en la tradición histórica de la universidad pública argentina", subrayó.

"Esperemos que el veto no llegue" indicó esperanzada y dijo que eso significaría un costo político muy alto. Por otro lado, señaló que si queda aprobado el financiamiento podrán "terminar un fin de año más serenos".