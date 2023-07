Beroisa: "Vamos a seguir aportando cultura a Cutral Co"

El reconocido artista, autor del imponente Cristo y la mega obra de la Última Cena que se pueden ver en el ingreso a Cutral Co, Aldo Beroisa, busca ser concejal de esa ciudad "para seguir trabajando de la mano de Ramón Rioseco y darle más cultura a los vecinos y vecinas". Es el primer concejal de la Lista 40 de Libres del Sur que acompaña el proyecto del ex intendente.

"De un tiempo a esta parte a Cutral Co se le puso el capote de que todos los que vivíamos ahí éramos beligerantes, que teníamos problemas sociales. Sí los tuvo, al igual de muchos pueblos de nuestro país desde la época de las privatizaciones", consideró el artista, quien destacó la figura y el accionar de Rioseco para cambiar esa visión de los cutralquenses.

El actual candidato a concejal recordó que inclusive en aquella época una consultora les recomendó a varios vecinos que se fueran de Cutral Co "porque el lugar no tenía futuro". "Pero en la última pueblada aparece un señor que era cartero, un laburante como los demás que se subió a un camión y tuvo el coraje de decir basta y ese señor se llama Ramón Rioseco, y a partir de este momento comienza una nueva etapa para Cutral Co", expresó.

El artista y ahora dirigente político destacó estos últimos años donde tanto Ramón Rioseco, como el actual intendente José Rioseco, le encomendaron la construcción de las enormes esculturas que "aseguran la visita de muchos turistas que antes pasaban de largo". Beroisa informó que la Municipalidad ya tiene 50 cuadernos completos con firmas de las personas que llegan a Cutral Co y registran la visita tanto al Cristo como a la Última Cena".

Además, el candidato destacó además la labor que llevan adelante los dirigentes de Libres del Sur de quienes reconoció, entre otras cosas, su trabajo en comedores y merenderos donde ayudan a muchas personas de bajos recursos.

Esta será la primera vez que este vecino de la ciudad se postule como concejal ya que nunca tuvo tampoco un cargo dentro de la Municipalidad, sino que siempre fue contratado para la construcción de las obras, al igual que lo contratan de otras municipios.

Nueva obra

El artista y artesano adelantó que ya trabaja en la construcción de una nueva mega obra: el monumento a la mujer. Se trata de una figura de 14 metros de alto que estará emplazada en el ingreso al parque de la ciudad de Cutral Co, como una nueva invitación a conocer ese nuevo espacio de la ciudad.

"Queremos que la gente venga a conocer este parque y fue una decisión del actual intendente quien para que muchos más conozcan este parque maravilloso y donde hay dentro un centro cultural único en la Patagonia, con la acústica de un teatro de primer línea, realizado por la misma empresa que hizo el CFK, el mismo audio, el sistema de sonido luces", aseguró el candidato a concejal.

Beroisa contó que la obra muestra a la mujer como el centro del universo. "Como lo son mi mamá, mi esposa, mi hija, mis amigas, mi abuela, la tierra, la naturaleza. Es una mujer sentada arriba de un domo que significa el universo y en su mano izquierda tiene sostenida la tierra", detalló el escultor.