El autor del Cristo de Cutral Co lidera una colectora de Rioseco

Aldo Beroisa , el autor de la escultura del Cristo de Cutral Co que ya se transformó en un ícono de la comarca petrolera, será candidato a concejal en apoyo a Ramón Rioseco . Lo hará por Libres del Sur, que será una de las cinco colectoras que llevará el parlamentario del Mercosur. Las elecciones se realizarán el próximo 23 de julio.

Rioseco oficializó la lista de Beroisa este mediodía en Cutral Co, en un acto en el que estuvieron presentes los líderes de ese espacio, como Jesús Escobar, precandidato a presidente de la Nación y referentes de la lista de concejales.

Al nene lo atropellaron en la Ruta 22, en la zona del Cristo de Cutral Co. El cristo de Cutral Co, una obra del escultor Aldo Beroiza en la gestión de Ramón Rioseco. Agustín Martínez

El candidato a intendente por el Frente de Todos Neuquino ponderó la candidatura de Beroisa, quien desde hace años trabaja como artista y escultor de obras que han cambiado la imagen -entre otras cosas- al ingreso de la ciudad de la comarca petrolera.

"También la tenemos en arte y cultura, por eso nos ha representado tan bien Aldo desde que comenzamos la gestión. Quien además de ser una gran artista es también un gran político que siempre estuvo con las causas populares", agregó en referencia al autor de las esculturas más destacadas de la ciudad.

Aldo Beroisa y Ramón Rioseco_01.jpeg El escultor Beroisa junto a Ramón Rioseco y el líder de Libres del Sur, Jesús Escobar.

Por último, Rioseco recordó los inicios de la comarca petrolera con la pueblada hace 27 años, cuando miles de personas salieron a cortar la ruta por los altos índices de desocupación. Fue en ese momento en que el MPN perdió el manejo político de la localidad, años después, y no lo recuperó más.

"Cutral Co, volvió a nacer en 1996, con un grito histórico de desesperación para transformar esta ciudad para siempre. Nació un nuevo Cutral Co que no se detiene y el 23 de julio vamos a reafirmar este rumbo para convertirnos en la mejor ciudad de Latinoamérica", concluyó.