BIND, el banco de las fintech, pone un pie en Vaca Muerta

“Tenemos un banco, y nos gusta hacer la aclaración, que no es semántica; no somos un banco que tiene un grupo financiero de empresas, sino un grupo de empresas que, entre otras cosas, tiene un banco” , sostuvo Gastón Eckelhart, CEO de BIND Banco, durante la presentación oficial “Descifrando futuro”.

El cierre estuvo a cargo del economista Esteban Domecq, titular de la consultora Invecq, que brindó un análisis sobre la coyuntura local y los desafíos y oportunidades que se presentan para el sector empresario.

BIND trabaja junto a Mercado Libre y tiene la plataforma financiera de inversiones más grande del país en Fondo Común de Inversión, con una amplia gama de servicios financieros.

Un banco coworking: sin edificio y del futuro

“Desde este de grupo financiero ofrecemos toda nuestra gama de servicios, creemos que cubrimos la paleta de opciones que necesitan nuestros clientes. Desde diciembre hicimos nuestra primera aproximación a la región”, añadió el CEO.

BIND no tiene por ahora una oficina física, sino que espacios de coworking y ya se contactó con una cartea de clientes, empresas de servicios petroleros, financieros y de agroalimentos.

La empresa utiliza es una API BANCO (Interfaz de Programación de Aplicaciones), que es el sistema financiero del futuro, abierto y colaborativo. Es una plataforma orientada a optimizar tiempos, costos y recursos.

“Somos el primer banco de Argentina en conectarnos con una empresa a través de APl's abiertas”, sostienen desde BIND.

El ecosistema financiero de BIND está sostenido en casi en su totalidad por Mercado Libre y es el banco fintech con mejor posicionamiento en Argentina. El 70 por ciento de las transacciones que se hacen en el día por API’s en Argentina pasan por el músculo del riñón

Desde diciembre a la actualidad, BIND consolidó las charlas con sus clientes en Vaca Muerta, para ofrecer productos con rendimientos y tasas atractivas, con esquemas fijos y variables. Desde el banco siguen de cerca la evolución de la economía del país y creen que 2023 es “un puente de transición” hasta la estabilización del sistema financiero.

Durante la presentación en Casino Magic y la ronda de exposiciones, desde BIND dijeron que en el segundo semestre hay una reactivación de la demanda de crédito para “empezar a dejar el corto plazo y poder ofrecer productos a mediano y largo plazo”.

Clientes en Vaca Muerta

Gabriel Cardador es representante del Nodo Empresas de Neuquén en BIND Banco y en diálogo con LMNeuquén destacó la importancia de que las empresas se adapten a los sistemas financieros de las nuevas tecnologías.

“Hemos recorrido empresas y todas tienen proyectos y crecimiento, la localía es importante, conocer diferentes jugadores y alentar ese crecimiento es primordial para BIND”, sostuvo el representante en la zona.

Y acotó: “Trabajamos en coworking, con el concepto del banco en las empresas y a través de nuestros productos poder asistirlos, ya sea con las SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), nuestros brokers de seguro o empresas de tecnología para el desarrollo de cobranza y mejor rentabilidad de las empresas”.

“Nuestro diagnóstico es que Neuquén no para y quereos estar presente en el desarrollo de las empresas”, dijo Cardador, quien desde hace unos meses recorrió parte de las compañías en los distintos parques industriales de Neuquén.

Alejandro Tschudy es gerente ejecutivo de Banca Empresas de Grupo BIND y sostuvo que desde hace tiempo tenían a Neuquén como una plaza para el desarrollo del grupo financiero.

“Estamos contento de venir y tener una presencia física a través de Gabriel (Cardador), apoyando la economía del Valle. Veníamos trabajando con compañías desde Buenos Aires, pero para nosotros es muy importante tener una presencia. Esta es una economía que tiene un dinamismo muy diferente al resto de la Argentina. Todo el movimiento de Vaca muerta, de oil and gas, es muy estratégico”, dijo.