Boliche de la polémica: un vecino se fue de su casa por los ruidos

"Yo soy, dentro del grupo de vecinos, el más perjudicado porque compartimos una pared de por medio con el boliche. El living de mi casa, del otro lado tiene el boliche bailable", contó Franco. El vecino aseguró que el local "ya está funcionando y cumple con todas las reglamentaciones, pero yo no podía vivir. Yo no puedo vivir ahí porque en el living de mi casa podía bailar, directamente".

Los vecinos apuntan al Municipio por otorgar el permiso.

Las familias de la cuadra y los comerciantes, entre ellos el propietario de un hotel que denunció quejas de los clientes, reunieron firmas, se presentaron en el Concejo Deliberante y enviaron notas al Ejecutivo, tanto en la gestión de Claudio Di Tella como en la actual, a cargo de Rodrigo Buteler.

Bronca por el permiso al boliche

En lo personal, Franco dijo "no tener problemas con los que resolvieron hacer este emprendimiento. Nosotros nos vamos no por el por el boliche sino por las autoridades que tenemos, que tomaron las decisiones que tomaron. Cuando el gobierno anterior le dio autorización para empezar a construir, ya estábamos al horno".

Los vecinos de la cuadra aseguran que desde el Ejecutivo local no hubo respuestas concretas, ni siquiera para descartar el reclamo. "Cuando tienen que resolverlo, nos tiran el problema a nosotros para que lo resolvamos. Ellos ya lo autorizaron, está dentro del Código Urbano. Los únicos perjudicados son los vecinos por malas decisiones de los dirigentes que tenemos", dijo Franco.

Luego de una apertura simbólica con invitados en los que Broxstar se dio a conocer, el Municipio realizó mediciones de ruido. Los propietarios de viviendas, sin embargo, cuestionaron la medida porque en el caso de que excedieran los límites solo se aplicaría una multa. Y la base del reclamo es que el local nocturno es muy ruidoso aún dentro de los parámetros que fija el Municipio.

"No nos sentimos rotados, vamos a seguir a peleándola, pero el boliche ya está funcionando y los perjudicados son los vecinos", lamentó Franco. El vecino prometió "acompañar" el reclamo, pero ratificó su decisión de vivir lejos de su hogar de siempre. "No queríamos seguir sufriendo más. El boliche ya está habilitado, está funcionando. Yo soy una persona mayor ya, soy cardíaco, mi señora es asmática, y no teníamos ganas de andar sufriendo y peleando", detalló.

Franco contó que vivió "65 años" en el lugar porque "era la casa donde nací, de mi familia". Y era el proyecto "de vida de mi familia, todo mi proyecto estaba en esta vivienda".