Bono y devolución a docentes: se viene la fecha de cobro de los estatales de Neuquén

Está previsto el pago de una suma extraordinaria de 350 mil pesos. Los docentes recibirán, además, el dinero que les habían descontado por el paro sorpresivo del 2 de diciembre.

Junto con el bono extraordinario que se pagará a todos los empleados públicos de la provincia de Neuquén, el Poder Ejecutivo abonará también la devolución del día descontado a los docentes que habían hecho un paro sorpresivo el pasado 2 de diciembre.

El gremio docente ATEN había iniciado reclamos para la corrección de sus salarios, al notar que los trabajadores de la educación habían sufrido el descuento de un día laboral por haber adherido a un paro sorpresivo en el marco de la negociación salarial para este año.

El pasado 4 de diciembre, ATEN denunció descuentos masivos, irregulares y no informados a los docentes de distintas escuelas por el paro de medio día. Según la Comisión Directiva sindical, la medida habría sido impulsada de manera unilateral por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Distritos Regionales, sin respetar los procedimientos administrativos habituales ni la información enviada por las instituciones educativas.

A partir de esta situación, los trabajadores de la educación realizaron un reclamo ante el Poder Ejecutivo, que finalmente atendió sus quejas y anunció la fecha de pago de la corección de los salarios mal liquidados.

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-2 Gentileza ATEN

A través de su perfil oficial en redes sociales, ATEN informó que el gobierno neuquino abonará por planilla complementaria el dinero descontado. La fecha coincide con el día de pago de los bonos extraordinarios para los estatale,s que se negoció durante las paritarias entre el gobierno y los distintos gremios de empleados públicos para dar previsibilidad para el resto de este año.

Desde el gremio docente realizaron el reclamo ante las autoridades al advertir el descuento en sus recibos de sueldo y que incluso impactó de forma negativa en el pago del adicional docente y el aguinaldo. Ante esta situación, dieron a conocer que "la devolución correspondiente se hará efectiva por planilla Complementaria en la primera quincena de enero".

Finalmente, la fecha de pago se postergó, y coincidirá con el día previsto para abonar también el bono extraordinario de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos.

Paritarias - ATE - Gobierno (8) La mesa de negociación con ATE: Jorge Tobares, Joni Gandi, Carlos Quintriqueo y María José García Crespo. Claudio Espinoza

De esta manera, el gobierno neuquino confirmó la fecha para ambos depósitos. El martes 20 de enero, todos los trabajadores públicos recibirán su bono, mientras que los docentes tendrán acreditado el pago del dinero que les habían descontado por realizar la medida de fuerza en diciembre.

Los acuerdos salariales para estatales y docentes

Tras las elecciones legislativas de octubre, el gobierno de la provincia de Neuquén convocó a los gremios estatales a mesas de negociación para acordar los salarios de este año. El gremio ATE fue el primero en cerrar el acuerdo, tras aceptar la extensión de las actualizaciones automáticas basadas en el IPC durante el primer semestre del año.

El gremio docente, ATEN, se paró con más firmeza en la negociación, y tras un rechazo a la propuesta inicial y la amenaza de complicar el inicio del ciclo lectivo en la fecha pautada, finalmente llegó a a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, que propuso extender el mecanismo de actualizaciones por inflación durante todo el año.

BPN (11) Claudio Espinoza

Para ATE, La propuesta del gobierno fue aprobada por el gremio e incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.