Boom imparable: cada vez más neuquinos se interesan y quieren tener su chip sexual

Hace una década Carmen Barbieri sorprendía al revelar que se había colocado un chip sexual en uno de sus viajes a Miami. La noticia trascendió y Moria, fiel a su estilo, opinó tajante sobre la falta de deseo de Carmen asegurando que ella jamás recurriría a algo así. "No necesito ningún ‘chip sexual’, tengo la libido bien alta. No creo que las mujeres necesiten de un chip, el deseo está en el propio cuerpo. Hay que hacer gimnasia vaginal", aconsejó la One.

“El chip sexual es un mal nombre porque es solo tratar de ponerlo en una función a una medicación que se llama testosterona, que es una de las hormonas que baja a partir de los 35 años. Ese descenso hace que disminuya muchas de las energías, defensas, que tenemos en el funcionamiento normal. El término ‘Chip sexual’ es un reduccionismo que salió a partir de una modelo famosa hace más de 20 años”, explicó el galeno. “Particularmente no me gusta llamarlo de esa forma porque disminuye mucho los efectos positivos que tiene la testosterona en muchas cosas relacionadas a la energía vital, inclusive lo sexual”, acotó.

Maria Isabel sanchez

Desde que se hizo más notable la aparición del tema en los medios, las mujeres fueron las principales en interiorizarse. “En principio las mujeres fueron las que hicieron muchísimas consultas. Y a partir de ahí comenzaron a llegar con sus maridos o parejas. Hoy las consultas están 10 a 2 en relación mujer-hombre”, reveló.

“Los varones se han puesto a consultar un poco más, sobre todo porque hay una ‘movida’ en mejorar y tener un envejecimiento saludable. En los chicos jóvenes -35 a 40 años- quieren mejorar rendimiento en cuanto a la energía que tiene uno para terminar la agenda del día. Muchas veces nos pasa que tenemos nuestra agenda en la mente –repleta de horarios y quehaceres- y ves que te falta energía para rendir”.

Suplementar y cambios

Justamente, ese último tramo para llegar te lo puede dar la testosterona. “Esto relacionado con otras cosas como la terapia ortomolecular, la suplementación, buena alimentación. Hoy se llama Salud integral o Medicina integrativa, hay muchos nombres. Esto es solo una parte de lo que hay que hacer. Las personas que no realizan suplementación hormonal viven un 25 % menos”, sostuvo.

Sandoval aseguró que hay estudios que lo demuestran y considero que sería una mala praxis no sugerir y no suplementar una persona. "Esto lleva a una mejor calidad de vida”, dijo.

Por otro lado, el doctor apuntó contra el lobby de la industria: “La industria convencional clásica quiere que vos sigas enfermo para seguir vendiéndote droga. Por eso muchos congresos de medicina ortomolecular no están subsidiados, ni avalados. Otras industrias que venden medicación le dan pasajes, entre otras cosas. Otro gran lobby es el de la industria alimenticia, en donde te están vendiendo cosas no tan sanas. Es otra gran pelea”.

Maria Isabel sanchez

Sandoval, quien aseguró que es uno de los profesionales que más pellets coloca en la Patagonia, contó que el efecto más importante que visualiza con la implantación del pallet se da a las dos o tres semanas: “La gente cambia en cuanto a su estado de ánimo. La alegría, el buen sueño, energía, son cosas que te genera la testosterona. Con un poco más de tiempo te estimula la parte muscular (evita la perdida) mejora la piel y el tema de la presión sanguínea. También hay otras cosas que no se ven y son a la distancia como el mejoramiento de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia senil. Hay un mejoramiento importante y hay estudios”.

A tener en cuenta

El médico aseguró que tiene varios pacientes varones que directamente llegan a su consultorio por un tema sexual. “Los temas complejos como son las defunciones eréctil requieren otro tratamiento y otra forma de encarar el problema. Si bien va a mejorar la potencia o la libido, no tiene que ver con la causa de defunción, que es la causa frecuente por la que vienen”, aclaró.

En la ciudad la utilización del chip ha crecido y en los últimos años se ha “triplicado”, según reveló el doctor. “A medida que la gente se va informando y la información va rebotando la gente se interesa y quiere saber. En mayor o menor medida el tema de las hormonas nos va a pasar a todos. Por eso quién no quiere estar mejor o en un estado positivo”.

El rango de edad de los neuquinos que se acercan al consultorio va desde los 40 años pasando por los 50 hasta llegar a los 60. Si bien está claro que la primera inquietud en la parcialidad masculina tiene que ver con el apetito sexual, en gran medida también lo buscan para conservar la tonicidad de los músculos. Cabe destacar que el chip no está indicado para hombres con antecedentes/riesgo de cáncer de próstata, ni en mujeres con riesgo/antecedentes de cáncer de mama.

Siempre al límite

En el caso de la mujer que está en el período de menopausia, los beneficios son “espectaculares”. “Lo más frecuente que viene es la mujer que está en su vida de 45 a 50. Es esa mujer que anda todo el día, trabaja, que tiene su empresa y otras cosas que atender. Es la que más nota la diferencia porque siempre está al límite con la energía y necesitás ese plus. Hay una mayor apertura en ellas y fui siendo testigo de esto porque habla abiertamente de todo y tiene más expectativa, sobre todo si es una mujer que se separa o divorcia, que habla de todo lo que tiene que ver con la testosterona y la revitalización a nivel genital (clítoris)", destacó.

“La biología es cruel. Cuando vos más necesitás hormonas te las va sacando. Esa paciente que tiene ese ritmo de vida es la que más consulta y requiere este tratamiento. Por eso uno tiene que tener las herramientas para dar satisfacción a los planteos y ayudar a esta paciente”, agregó.

Modelo

El tipo de testosterona que libera el chip se llama “bioidéntica”, que proviene de fuentes biológicas de origen vegetal. “Hay tres empresas autorizadas en Buenos Aires que lo hacen y nos brindan esa seguridad. Una vez que se procesa, su estructura es idéntica a la de las hormonas de nuestro organismo”, explicó.

Existen distintas vías de administración, puede ser vía oral en comprimidos, gel o crema para la piel, o como implantes o pellets subcutáneos. El implante subcutáneo ha demostrado ser una vía de administración idónea que permite la liberación del principio activo a una dosis personalizada en función de lo que el organismo necesite.

Transcurridos 3 o 4 meses se realiza idealmente una nueva analítica hormonal y un control en consulta para valorar la necesidad de aplicar una nueva dosis.

Maria Isabel sanchez

Sobre si se llega a los mismos niveles hormonales que en la juventud, Sandoval explicó: “Hay valores sugeribles de testosterona en dosificar para hombre y para mujer que van de acuerdo al peso y la patología. Pero no hay una correlación entre las dosis de testosterona y la respuesta clínica. Eso es maravilloso porque requiere que no sea nada automatizado. Hay que seguir con una evaluación clínica, preguntar a la persona, y eso nos permite que cada uno sepa la respuesta porque va a variar de acuerdo al peso. Siempre hay que colocarse testosterona. Muchos pacientes me preguntan ‘¿Doctor, hasta cuándo me coloco?’ Y le respondo ‘Hasta antes de morir’ porque nunca nosotros vamos a generar y siempre la vamos a necesitar”.

Aprobada y ninguna moda

Hay especialistas que expresan que el llamado “Chip sexual” no está aprobado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Sin embargo, Sandoval dijo que es una “equivocación”: “Está totalmente aprobado, y en todas sus formas. Porque la testosterona también se puede dar en crema. Y se hace en laboratorios magistrales (consiste en la preparación manual de un medicamento siguiendo las instrucciones que ofrece el médico)… lo que hay es un gran lobby de la industria convencional contra lo magistral. Eso va a terminar cuando la testosterona aparezca en determinadas marcas, como sucedió con la T4 (principal hormona producida por la glándula tiroides). Cuando una empresa llegue a eso va a ser masivo y, por supuesto, tendrá otro costo”.

Maria Isabel sanchez

En cuanto a si el uso de chip se puede tomar como una moda pasajera del momento, Sandoval fue contundente: “Esto viene desde hace más de 100 años y no es ninguna moda. No solo es testosterona porque también tenemos progesterona, estrógenos, trembolona. Hay muchas formas de combinar según la necesidad del paciente. La testosterona es la que tiene más publicidad y controversia, pero hay muchas hormonas y de alguna manera las empresas multinacionales van a hacerse dueños de esto y va a ser masivo”.

“Sacando algunos mitos, ¿quién dudaría a ofrecerle (testosterona) a algún familiar de 80 años que tengas más energía o se vea mejor? ¿Quién dudaría, cuando tenés un resultado positivo, volver a repetir? Queda en cada uno”, concluyó.