Brenda Buchiniz: "Cumplir es el espacio que responde a las ideas de Javier Milei en Neuquén"

- El año pasado, en el momento de las elecciones PASO, quien fue nuestro candidato a gobernador (Carlos Eguía) tuvo discrepancias con el presidente Javier Milei. La verdad es que yo entiendo, pero no lo puedo asegurar, que fueron discrepancias a título personal y no político, pero eso derivó en una interna del bloque de los que habíamos sido electos. Cuatro diputados por el espacio libertario, que desencadenó entre octubre y diciembre en una fractura inminente que se materializó finalmente este año con la conformación del bloque Hacemos Neuquén, que son los otros tres diputados, y que tiene que ver con esto, con que yo me mantuve firme en la posición que yo entendía, que fuimos candidatos de Milei, que enarbolamos esas banderas. Esa fue mi convicción que evidentemente no fue la misma convicción de los otros integrantes del bloque, y por eso es que decidieron conformar un bloque aparte, y en el caso de Cumplir se incorporó a su denominación La Libertad Avanza.

- Siempre se da una discusión cuando se rompe un bloque de quiénes son los votos por los cuales esos legisladores ingresaron a la legislatura. ¿Ustedes son diputados de Eguía o de Milei?

- Voy a decir que el espacio responde a las ideas del actual presidente de la Nación. Cumplir es un espacio que responde y está alineado, neta y puramente con Javier Miley. Porque, de hecho, Cumplir es un partido que está constituido en la provincia del Neuquén, y nosotros adherimos a estas ideas. La plataforma electoral que presentamos para estas elecciones, y que también fue firmada por el candidato a gobernador de entonces, y el resto de los candidatos a diputados y de concejales, tenía que ver con esto. Con lo cual, no es que yo entiendo, es que esa fue la propuesta que le presentamos a la ciudadanía.

Y no significa que la gente no pueda cambiar de idea. Estos candidatos electos cambiaron de idea y está perfecto. Constituyeron un bloque distinto, con una denominación distinta, y responden a un líder distinto. Yo me mantuve en el mismo lugar.

Brenda Buchiniz (Foto Sebastián Fariña Petersen)

- ¿Y cómo queda parado el espacio libertario hoy, a partir de esta fractura en la provincia?

- Es que yo no lo tomo como una fractura. A mí lo que me parece que lo importante es que, en muy poco tiempo del partido La Libertad Avanza, o de este espacio, esta representación de las ideas de Javier Milei ya es una construcción muy grande, aunque estoy sola, es cierto. La conformación de la Cámara es bastante difícil. El gobernador, en una posición contraria a los lineamientos de Milei tiene una amplia mayoría. Cuando se conforma el Frente Neuquenizate y se suma el MPN con toda esa cantidad de diputados, y a ellos se agrega el Frente de Todos y la gente de izquierda quedo sola con mi alma en los debates políticos. Pero uno intenta sostener estas ideas, tratar de dar el debate desde esta postura, y ser lo más claro, consecuente y coherente con lo que yo entiendo que la gente votó, que es que apoyemos al presidente de la Nación, que tendamos un Estado más chico, más eficiente y ser coherentes con eso.

- ¿Ya tuviste algún tipo de contacto pensando en fortalecer el espacio, por ejemplo, con Nadia Márquez, que es la diputada nacional que representa a Milei por Neuquén?

- Sí, claro. En realidad, a lo mejor Nadia y yo somos las únicas visibles dentro del espacio libertario, pero hay mucha más gente. De hecho, muchos fueron candidatos de Cumplir en ese momento. ¿Y por qué usamos Cumplir? Porque la Libertad de Avanza no estaba constituida como una fuerza política, ni siquiera como una alianza. Estamos hablando de abril, o en realidad de febrero, porque es cuando se presentaron las listas. Toda esa gente, por supuesto, que sigue trabajando por instalar esta fuerza política, por sostener estas ideas en la provincia de Neuquén. Con lo cual, sí, Nadia y yo somos diputadas de la Libertad de Avanza, pero tenemos referentes en toda la provincia, y la idea es trabajar todos los libertarios juntos, con vistas al año que viene, que se van a elegir diputados nacionales y senadores nacionales.

Brenda Buchiniz -VERTICAL SOLO INTERNA - (Foto Sebastián Fariña Petersen)

- Pensando en eso, en el año que viene, ¿cómo va a ser ese armado? ¿Cuál es la idea?

- Por ahora no hablar de candidaturas, sino de trabajo, de llegar al interior, sumar propuestas y, más que nada, escuchar a la gente. Por suerte, yo estando en la provincia, tengo más llegada. La realidad es que la gente del interior necesita mucho. Es importante en la provincia acercar esta mirada, que es la que votó la gran mayoría de los argentinos a nivel nacional y que hoy, en la provincia de Neuquén, solo está representada por mí. Entonces, yo necesito tener estos multiplicadores de voces en el interior, porque son los que me traen las inquietudes, y en la Cámara poder multiplicar sus voces, por lo menos poner en palabras esto que está pasando y cómo nosotros lo resolveríamos, porque pasa más por ahí. Cuando el gobernador hace ciertos planteos de diagnósticos, que por ahí todos los vemos y los compartimos, a veces las soluciones que él propone desde nuestro espacio las vemos distintas, pero tiene que ver con concepciones políticas. Entonces, mi idea es esa, hacer una oposición constructiva, que aporte, que sume en ese diagnóstico y a la solución de los problemas.

- ¿En qué temas, por ejemplo?

- En lo social, en lo laboral, en el sector público. Ahora estamos debatiendo, por ejemplo, un programa para insertar a un plan de capacitación a la gente que está cobrando los planes. En el debate de la Comisión de Trabajo, en la que yo participo, les pedí que saquen el sector público como empleador. Entiendo que es bueno, es favorable que la gente que hoy está recibiendo un plan social reciba una capacitación para poder insertarse laboralmente en un mercado laboral, pero creo que ese mercado laboral tiene que ser privado, no público, porque si no estamos siendo contradictorios. Estamos achicando el Estado, por un lado, y, por otro, estamos capacitando a gente para que ocupe un lugar que no hay, porque no hay plata.

- ¿Qué dirigentes se están sumando al espacio?

- Hay gente que no formaba parte de ningún espacio político, de otros espacios políticos, gente que conformó las listas de Cumplir para abril, que estuvo con Nadia Márquez en las PASO o en el armado del partido que fue Arriba Neuquén, hay gente que estuvo en el PRO. Siempre hablando de sectores de derecha o de centro-derecha, que compartimos una mirada de las cosas.