Bronca de egresados: reclaman porque les cambiaron la fecha del viaje a Bariloche

Frente a la oficina de Travel Rock, un grupo de padres de estudiantes denunció que la empresa les modificó la fecha del viaje de egresados que habían pactado hacía dos años. El inconveniente que señalaron es que se superpone con la fecha del acto de colación y por el momento la empresa no accede a respetar el contrato firmado.

viaje de egresados cutral co abuso. gentileza Gentileza de la Voz del Neuquén.

Frente a la superposición de fechas, los padres explicaron que los estudiantes están en la disyuntiva entre elegir la colación o el viaje: "si no van al acto de la colación se pierden la emoción, se pierden el acto de sus compañeros que no van al viaje y se perderían cosas importantes", dijo una madre. De todas maneras, por lo que explicaron, en el contrato no hay forma de rembolso.

Falta de respuestas

Las madres y padres de los 30 estudiantes de la EPET 20 indicaron a LU5 que la modificación de la fecha del viaje de egresados no fue consultada, sino que se enteraron a partir de la devolución de los contratos firmados por el gerente: "la empresa Travel Rock cuando le devolvieron el contrato firmado en octubre le agregaron una fecha que no existía".

Los responsables de los jóvenes menores de edad contaron que hicieron un gran esfuerzo para pagar más de un millón y medio de pesos, el monto que le costó a los papás que se sumaron más tardíamente, mientras que los que contrataron desde hace dos años vienen pagando un monto menor en cuotas. Como explicaron, la fecha de la colación se puso a instancias de la empresa de Travel Rock: "como ellos nos dijeron que viajaban en la segunda quincena, nosotros solicitamos a la escuela fijar con base en eso la fecha de colación, los que incumplieron son la empresa".

En cuanto a las referencias de la empresa Travel Rock, los padres dijeron: "Es una empresa de Buenos Aires que muchos conocemos en el mercado, tiene mucha publicidad y poca concreción, nosotros nos sentimos defraudados, pensamos que se trataba de otro tipo de empresa", expresaron con disgusto frente a la oficina.

Otro padre que estaba presente en la protesta refirió: "esta empresa no se hace cargo, te tratan como si fueras una cosa, te evaden, no te contestan" y agregó: "no se puede corregir un contrato que ya está firmado". En tanto, otra madre lamentó aquel momento dos años atrás cuando contrataron a Travel Rock: "A los chicos les vendieron el viaje en el aula, le mostraron videos, les quemaron la cabeza, terminamos eligiendo esta empresa porque supuestamente tienen trayectoria, esperando una buena respuesta y nos encontramos con esto a dos semanas de viajar".

La situación que describieron es de total desamparo: "intentamos contactar con la persona que fue a vender el viaje a la escuela, y en un momento nos dijo que ya no trabaja en la empresa, después nos dijo que sí, así que es bastante vidrioso el tema", dijo y agregó: "le pedimos que modifique y no choque con la colación, se pongan media pila para que los chicos puedan ir a su colación de grado".

Pedido de ayuda

Ante la falta de respuestas de la empresa de viaje de egresados, los padres y madres tomaron distintas actitudes. Una fue la de concurrir a protestar frente a la oficina de Travel Rock, pero también activaron o piensan desarrollar otras vías para que la empresa respete la fecha pactada.

"Apelamos a la buena disposición de la empresa para que puedan cambiar la fecha para que los hijos no se pierdan nada, para que puedan tener un egreso como corresponde, y puedan disfrutar tanto del viaje como de la colación, que es una etapa importante, el acto protocolar que le da cierre a 6 años de escuela", agregó Roxana, una de las madres.

Como las agencias tienen entes reguladores, la madre explicó que están en contacto con la subsecretaría de Turismo para que les facilite una vía de diálogo con la empresa. Así mismo, explicó que hay padres que quieren empezar acciones legales de manera privada.

viajes de egresados.jpg Los viajes de egresados y un impactante cambio: de qué se trata.

Sobre la situación de los estudiantes que se egresan de la EPET 20, expresaron: "están muy tristes, son adolescentes, y a la vez son chicos, tener que elegir es muy difícil. Muchos papás pidieron el día en el trabajo, prepararon un viaje, y eso se termina trasladando a los chicos".

Por su parte, también explicaron que el inconveniente con la fecha del viaje de egresados se extendió al resto de los egresados: "Esta situación está generando un problema porque son 120 jóvenes que egresan, y se genera una disputa entre las otras familias de los otros 90 que egresan y no viajan porque dicen no es mi problema que tu hijo no pueda viajar".

La segunda opción que mencionaron es que la escuela cambie la fecha de colación, pero señalaron: "es difícil porque ya tienen aprobado por el consejo, y a días de la colación que esperamos hace seis años que nos pase esto, cuando nuestros chicos han ido juntos a la escuela pasaron tantas cosas, es horrible esta situación".