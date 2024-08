Bronca, piedrazos y varios camiones y autos destrozados: qué pasó en la Ruta 7

Comisaría 20 barrio parque industrial OMAR NOVOA

Luego de haber recepcionado las denuncias, la Policía tomó conocimiento de otras cuatro personas más (camioneros) que habían sufrido destrozos, con el mismo modus operandi. "Si bien no fueron identificados, se realizaron patrullajes en forma intensiva en procura de ubicarlos, pero con resultados negativos", comentó el comisario inspector. Advirtió también que no se cree que los autores busquen de esta manera cometer robos. "Es con fines de hacer daño solamente", acotó Rebolledo. Presumimos que pueden ser menores de edad.

Cuando transitaban a la altura del Cañadon de las Cabras, en ambos sentidos, ahi recibieron los piedrazos. Convengamos que la zona no tiene prácticamente iluminación, por lo que los vándalos aprovecharon esa circunstancia para ocultarse en zona de barda". Comisario Diego Rebollosa.

Indicó también que es la primera vez en el año que registran un hecho de estas características que perjudica a tantos vehículos. "Hemos tenido situaciones parecidas con los colectivos, pero son hechos aislados y en diferentes sectores", comparó.

Piedrazos a camiones en el Cañadón de las Cabras.mp4

Como primera medida y a raíz de estos ataques, la Policía dispuso para este miércoles por la tarde el inicio de un gran operativo en la zona que evitará que se puedan producir otros daños a terceros. Comenzará a las 20 y se llevará a cabo con otras unidades policiales y personal de la División Operativa Demose. "El objetivo es que desistan de volver a cometer hechos vandálicos. Serás patrullajes aleatorios", precisó el comisario consultado.

Afortunadamente, los agresores sólo provocaron destrozos en los parabrisas y abolladuras en la carrocería de los vehículos. "No hubo que lamentar lesionados", aportó Rebollosa.

Vandalismo en Parque Industrial

En otro hecho que causó mucha indignación, alguien arrojó un piedrazo contra un colectivo de la línea 23 y reventó el vidrio. El tiro fue tan desafortunado que alcanzó a un pasajero. En realidad, fueron las esquirlas lo que lesionaron al damnificado en la cara, a la altura de una ceja; y no la piedra.

En diálogo con LMNeuquén, el secretario gremial de Unión Tranviaria Automotor (UTA) Neuquén, Gabriel Ceballos, se lamentó lo sucedido y expresó: "En cierta manera, estamos acostumbrados. Hace un año y medio que no pasaba, por suerte no pasaba. Pero ahora tenemos este hecho aislado y no hay manera de controlarlo. Hay chicos que toman este tipo de eventos como un juego...es decir, romper los vidrios de un colectivo. Pasó, pasa y va a seguir pasando hasta que la gente no se concientice que puede ser un daño y muy grande".

COLE- VANDALISMO- COLECTIVO.jpg El colectivo que apedrearon pertenece a la línea 23. Pasaba por Parque Industrial.

Todo ocurrió el 5 de junio, cuando el colectivo transitaba por la Ruta Provincial 7, en inmediaciones del barrio Parque Industrial. El joven lastimado fue asistido en el lugar por personal de salud del hospital Castro Rendón. Luego se hizo cargo el seguro. "Venía justo donde impactó la piedra", contó Ceballos.

Otros pasajeros expresaron su preocupación en el momento y más tarde el episodio fue denunciado en la Comisaría 20 de Parque Industrial.