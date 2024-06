Parque Industrial: tiraron un piedrazo y le dio a un pasajero que iba en colectivo

En diálogo con LMNeuquén, el secretario gremial de Unión Tranviaria Automotor (UTA) Neuquén, Gabriel Ceballos, se lamentó lo sucedido y expresó: "En cierta manera, estamos acostumbrados. Hace un año y medio que no pasaba, por suerte no pasaba. Pero ahora tenemos este hecho aislado y no hay manera de controlarlo. Hay chicos que toman este tipo de eventos como un juego...es decir, romper los vidrios de un colectivo. Pasó, pasa y va a seguir pasando hasta que la gente no se concientice que puede ser un daño y muy grande".