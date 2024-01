"El vecino les dice que se retiren del lugar, que en su casa no se escondan; y recibe tres disparos: uno en el abdomen y dos en las piernas. Un muchacho que no tenía nada que ver, y da mucha bronca. Tenemos ambulancias, pero enormes falencias de personal para cubrir las guardias. Al final la familia tuvo que subir al herido a un coche y lo trasladó hasta el hospital de Centenario. De ahí fue derivado en una ambulancia hasta Neuquén, donde lo operaron. Hoy- sábado- hablé con el tío del muchacho y me dijo que está estable", relató el jefe comunal electo.

La familia que quiso tomar la casa recibió el apoyo de otros familiares que llegaron de Neuquén a bordo de una camioneta. Por la fuerza, se metieron a la propiedad y sacaron todas las pertenencias que tenía allí su dueña, entre electrodomésticos y mercadería variada. Es que el lugar es utilizado como depósito del negocio que está al lado, también comprado por la damnificada.

El problema viene hace tres meses, y estalló este viernes por la tarde cuando la familia que vendió quiso recuperar esa casa ambientada como depósito. "Se presentaron y sacaron todo para afuera", indicó el intendente.

Tiroteo en Vista Alegre 2.2.mp4

No está claro del todo si, luego, los agresores se llevaron las pertenencias de la dueña. Pero en un video que tuvo circulación en las redes la mujer dice llorando "me robaron todo". La situación se desmadró hacia la noche cuando llegaron los familiares de la persona que vendió la propiedad, con armas de fuego y cuchillos, para tomar la casa por la fuerza.

Personal de la Comisaría 49 contó con la presencia de otras unidades policiales y grupos de choque como Seguridad Metropolitana. Comenzaron a perseguir a los agresores, y en uno de los pasajes de la zona ribereña, los violentos ingresaron al terreno del vecino que resultó lesionado. "No tenía nada que ver y recibió tres disparos", reiteró el intendente, indignado, quien se hizo presente en el lugar y acompañó a los vecinos.

Para esto, la gente del pueblo estaba enardecida y quería prender fuego la camioneta de los atacantes. "La situación fue áspera, y sigue sensible. Pudimos calmarlos", advirtió Assad.

Tiroteo en Vista Alegre 1.1.mp4

Sensación de abandono

También se coló la bronca acumulada de 15 años de abandono. Desde el municipio notaron que faltan policías y móviles, además de personal de salud para cubrir las emergencias.

"Somos la entrada de la Patagonia. Necesitamos un fuerte respaldo de Tránsito, necesitamos que nos den más atención. Por nuestros puentes y rutas transitan más de 14 mil vehículos por día, necesitamos más control. Nuestra jurisdicción llega hasta el lago Mari Menuco", advirtió el jefe comunal.

"Imaginen toda la zona que tenemos que cubrir, y no podemos andar con autos chicos haciendo vigilancia, subiendo a la barda y quedar encajados. En el tema Salud, lo mismo. Ayer (viernes) podría haber sido una masacre, un chico, una vecina. Los agresores iban sin rumbo, a los tiros. Y fue un muchacho", concluyó.