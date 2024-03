Buscan solución para 2 mil pasajeros de Senillosa que se quedan sin colectivo

Unos 2 mil pasajeros que utilizan el servicio de transporte que brinda la empresa Koko entre Senillosa y Neuquén no saben cómo irán a trabajar o estudiar este próximo viernes. La empresa notificó al Municipio que este jueves será su último día prestando servicio y aún no hay reemplazante.

Los vecinos se enteraron de esta situación de boca en boca y aunque muchos no lo creen, el intendente de Senillosa, Lucas Páez, confirmó que la empresa no estará más. Sostuvo que están en tratativas con dos o tres empresas que podrían hacer ese recorrido.

Páez explicó que Koko ya había notificado tiempo atrás a la Municipalidad que sin los aportes nacionales, que fueron suspendidos cuando asumió el presidente Javier Milei, no podía seguir brindando el servicio, lo que finalmente ocurrirá este jueves.

"Entiendo que es una cuestión económica, pero ya no hay un pedido de mayores aportes, sino que la empresa tiene la definición de no hacer más ese recorrido. Así que estamos trabajando buscando alternativas con transportistas para determinar cuál es la mejor opción para la ciudad", explicó.

El intendente aclaró que la municipalidad de Senillosa no cuenta con "ninguna" posibilidad de brindar subsidios para el transporte y aclaró que los fondos deberían provenir de la Provincia. "Si nos piden que hagamos el aporte no estamos en condiciones. Igualmente, nosotros estamos trabajando para analizar las alternativas", aclaró.

intendente de senillosa lucas paez El intendente de Senillosa en Casa de Gobierno.

"Hoy tenemos un Municipio asistido por Provincia para terminar de pagar sueldos. Estamos trabajando a contra reloj viendo las alternativas que hay y cuanto antes podamos resolverlo", aseguró.

Para poder sumar su aporte, Páez adelantó que la comuna trabaja en realizar, como ya lo hizo el gobierno de la capital que dirige Mariano Gaido, la instauración de una tasa al combustible y así colaborar en paliar la "situación de emergencia en el transporte público".

Son cerca de 2000 pasajeros que utilizan diariamente el servicio que brinda la empresa Koko entre Senillosa y Neuquén. Se trata de trabajadores, estudiantes y otros vecinos que por ejemplo deben viajar para ir al médico y que con la suspensión se quedan sin opción.

Hasta la actualidad ese servicio circulaba con una frecuencia de entre 15 a 20 minutos en horarios pico, aunque el intendente dijo que en el último tiempo había bajado la cantidad de usuarios y no sabe aun si la nueva empresa deberá seguir esa frecuencia.

"La incertidumbre es diaria, hay una consulta constante de parte de los vecinos, tratamos de ir contestando, pero hay que ser prudentes, estamos trabajando para resolverlo, pero no hay definiciones. Entre hoy a la noche y mañana las vamos a tener", aseguró.

Si bien el jefe comunal no quiso adelantar nombres de las posibles empresas con las que están en tratativas, la que resuena en la ciudad es Pehuenche. Koko funcionaba con una tarjeta especial por lo que cualquier empresa que tome el servicio funcionará con otra.

Servicio Koko Neuquén-Senillosa. Foto: Claudio Espinoza. Servicio Koko Neuquén-Senillosa. Foto: Claudio Espinoza.

¿Y los trabajadores?

Con respecto a la situación laboral de los 26 choferes que brindaban el servicio de Koko entre Senillosa y Neuquén, Gabriel Ceballos, secretario gremial UTA, comentó a LMN que serán reubicados.

El dirigente gremial informó que el martes pasado tuvieron una reunión con las autoridades de la empresa quienes le confirmaron que los choferes van a ser reubicados en otros recorridos de la empresa.

Ceballos explicó que algunos de los choferes podrían ser indemnizados, si ellos están de acuerdo, y que a los que no se les generaría lugar en otros recorridos que la empresa realiza en el Alto Valle.

Con respecto a la situación a la que llegó Koko, el dirigente gremial contó que "le sacaron el subsidio de Nación y Provincia les dijo que tampoco le daban más subsidio". "Hay que hacer un estudio de costos para ver si lo que dice la empresa corresponde o no. Si no aparece otra empresa que quiera prestar el servicio algo pasa. Hoy ese recorrido tendría que valer por lo menos 1800 pesos, pero la gente no va a poder pagarlo así que alguien tiene que aflojar", consideró.

"Los trabajadores van a ser reubicados. Lo que sí preocupa es que la gente de Senillosa se quede sin servicio de transporte", concluyó.