Búsqueda desesperada: ofrece una millonaria recompensa para encontrar a su perro

El vecino de Centenario que tomó la drástica decisión de ofrecer una suma millonaria a cambio de información sobre el paradero de su perro se llama Gerardo Contreras. Cada vez que vuelve de trabajar en el petróleo, sale a buscarlo en las ciudades vecinas. Aunque hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa, no pierde las esperanzas: "yo siento que está vivo, no saben la cantidad de perros muertos que he ido a ver, hasta he llevado agua para lavar las patitas para saber si es el mío ", dijo a LMNeuquén .

Tras las pistas de Lucho

Si bien una de las tantas claves para encontrar a un gato o perro perdido es preguntarle a los vecinos, en la búsqueda de Lucho, no hubo datos muy significativos. "Es como si lo hubiese tragado la tierra", dijo Gerardo, que recordó aquel domingo de noviembre cuando a su papá se le escaparon los dos perros adoptados, Lucho y Oli. "Fue a la mañana: la perra volvió a las dos de la tarde y el perro no apareció".

Desde ese momento hasta hoy, la rutina familiar ha sido prácticamente la misma, llegar del trabajo y salir a buscarlo hasta las 3 de la madrugada: "al otro día que fue feriado, y desde entonces no he parado, lo busco a la mañana antes de trabajar, cuando vuelvo de día, de noche, hemos estado con mi papá a la tarde noche en el basural, pensando que se pudo haber ido para allá, pero no lo encontramos".

Según contó, rastrillaron Senillosa, Vista Alegre, todo alrededor, y donde los llamen, tarea que es compartida con sus hijos mellizos de 25 años: "cuando llegan de trabajar y tienen tiempo libre, lo salimos a buscar, ando en mi vehículo dando vueltas por todos lados".

Algunos avisos que le llegan por WhatsApp o por Facebook son un poco imprecisos, pero no los desestiman y están atentos permanentemente. "Voy a ir a Neuquén porque vieron un perro parecido cerca del río, yo voy cada vez que me avisan", aseguró Gerardo, pero aclaró que junto a su hija idearon una estrategia: "ahora ya le sacamos fotos para decirle a la próxima gente que nos avise, y comentamos las publicaciones porque si no andan diciendo le escribimos a los padres de Lucho y ni siquiera se dignaron a verlo".

En este sentido, recalcó que agradece todos los mensajes, pero también afronta la violencia por las redes sociales: "hay gente empática y hay gente de mierda, literal; me han dicho que el perro no estaba bien cuidado, que por algo se escapó" y agregó: "yo amo a mi perro, las cosas que he tenido que leer que no tienen ni idea del contexto, yo salía a correr con él, era mi compañero".

Una vida juntos

Gerardo cuenta que Lucho llegó a su vida hace siete años, cuando una conocida comentó que su perra rescatada de la calle había dado a la luz y fue a buscar un cachorro: "es mestizo cruza de barbucho, color beige, y tiene las patitas blancas", describió a su perro y explicó que lo crió en su casa del barrio Sarmiento de Centenario.

La angustia que le provocó la ausencia tiene que ver con la vida que compartieron juntos, y eso involucra a su otra perra Oli que también participa de la búsqueda de Lucho en los rastrillajes por las parcelas: "buscamos con el rastro, pero no hay caso, pero cuando escucha perros ladrar, sale en seguida".

Para dar una idea de la comunidad que construyeron con sus perros, expresó que Lucho fue clave para salvar la vida de la perra que escató hace dos años: "estaba en la calle, era piel y hueso y la metí adentro de casa porque era pleno invierno, la hice castrar y tenía la enfermedad de la garrapata, entonces Lucho le hizo una transfusión, hay un vínculo profundo".

La recompensa millonaria

Entre todas las recompensas que se ofrecen por los perros perdidos, la búsqueda de Lucho se destacó por la cuantiosa suma que fue subiendo con el pasar de los meses: "en noviembre ofrecía 500 mil pesos, pero mi perro no tiene precio, no puede ser que nadie vio nada; Centenario lo recorrí por completo, ni siquiera es un perro de raza".

La idea de subir la recompensa a 3 millones de pesos para encontrar a Lucho, fue tomada el domingo cuando recibió un mensaje alarmante: alguien le decía que tenían a Lucho, pero no se lo iban a devolver: "lo que me alimentó a hacerlo es esta gente que me mandó el 12 de enero que lo tienen y se lo van a quedar".

Al respecto, aseguró que hizo la denuncia en la policía, pero le dijeron que el número corresponde a un chip prepago, imposible de identificar. "No entiendo, hablé con mis amigos, con mis compañeros de laburo, pensamos que alguien tiene que aflojar, alguien tiene que saber si lo tienen en el patio de un vecino, yo necesito recuperarlo".

Para cualquier información que ayude a saber dónde está Lucho, Gerardo Contreras pidió comunicarse al +54 9 2995 80-4651