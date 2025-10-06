CALF impulsa espacios de salud mental en las escuelas neuquinas junto a Fundación Austral

El presidente de la Cooperativa, Marcelo Severini junto a integrantes del Consejo de Administración, gerentes y responsables del área de salud de CALF , asistieron el pasado miércoles 1 de octubre, en el Salón Socios Fundadores, a la presentación del informe de la Fundación Austral , sobre la marcha en el primer cuatrimestre de 2025, del “Programa Crianzas” , una iniciativa pionera en alfabetización en salud mental dirigida a estudiantes, docentes y familias.

El trabajo, presentado por José Lumerma n, presidente de la Fundación, y Mariela Berardi , su directora ejecutiva, detalla que el “Programa Crianzas” alcanzó a más de 140 alumnos de nivel primario y secundario mediante talleres quincenales a cargo de duplas profesionales especializadas. Los encuentros promovieron el reconocimiento emocional , la prevención de problemáticas como el bullying y el estrés , y la construcción de entornos de confianza, destacándose casos en los que los estudiantes pudieron expresar por primera vez situaciones de sufrimiento sostenido.

El presidente de CALF, sostuvo que “reafirmamos nuestro compromiso con la salud mental. Por eso, seguiremos apoyando estas acciones que siembran bienestar, prevención y esperanza en nuestra comunidad”.

En tanto, el presidente de la Fundación agradeció a las autoridades de CALF por su acompañamiento y aseveró que “este es un programa de atención primaria de salud mental, en donde la prevención y diagnóstico precoz es el gran desafío. Debemos construir herramientas para que las instituciones educativas puedan brindarles a los chicos lo que no están recibiendo en la casa”.

En la exposición los directivos de la entidad informaron cómo se llevaron a cabo los espacios de formación y reflexión con docentes, y talleres de acompañamiento a familias para fortalecer los vínculos en la etapa de la pubertad y la adolescencia, en donde surgió un dato por demás importante ya que evidenció que “hablar de salud mental en la escuela no solo es posible, sino necesario”.