CALF incorporará en sus facturas una imagen de las Islas Malvinas

SFP Calf Presenta nuevos medidores smart conectados online (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Al acto de entrega de la copia de la resolución, celebrado en la sede central de CALF, asistieron además Luis Peralta y Osvaldo Muñoz, en carácter de presidente y secretario respectivamente de la Agrupación Soldados de Malvinas de Neuquén.

También lo hicieron el secretario general de CALF Leonardo Ferreira; el tesorero Manuel Cuesta; la prosecretaria Jorgelina Novoa y otros integrantes del consejo de administración.

Severini, explicó que la iniciativa surgió tras una visita que le hizo al legislador Bruno para poner a CALF a disposición para colaborar con los veteranos de Malvinas. Agregó que esta es una forma de poder expresar nuestra gratitud y compromiso para con la campaña de Malvinización.

Veteranos

"Este es el resultado del trabajo que hicimos los veteranos de Malvinas. Esto nos llena el alma, nos llena el corazón. Este hecho puntual que se generó de poder incorporar en las facturas el logo de las Islas Malvinas con la frase Las Malvinas son Argentinas, como seguramente también lo van a hacer en los vehículos, no es solo para nosotros, es principalmente para los familiares de los caídos”, señaló Bruno.

Acto Malvinas (6).jpg Claudio Espinoza

El veterano dijo además: “Para que sepan que no fue en vano la sangre derramada. Este mimo, esta caricia al alma que hoy hace CALF a través de este reconocimiento es pura y exclusivamente para ellos. La lucha no se terminó. La reivindicación no se terminó y el recuerdo constante de aquellos que abonaron con su sangre el suelo de Malvinas está siempre presente”.

Agregó que “me identifico como un veterano de guerra, hoy diputado provincial que trabaja ya no por los veteranos de guerra, trabajo por la causa Malvinas exclusivamente. Y todo lo que estamos generando y todo lo que estamos haciendo es parte de la causa Malvinas. Les agradezco profundamente. Muchísimas gracias por este reconocimiento”.

CALF 1.jfif

En los considerandos de la resolución se destaca que la iniciativa –que llegará con la factura a los más de 110 mil asociados de la Cooperativa- tiene como objetivo promover la educación y la reivindicación de la Soberanía Argentina sobre el archipiélago, como así también la importancia de las Islas y su historia.

Señaló también la norma, que CALF, en su rol social y comunitario, considera fundamental sumarse a iniciativas que refuercen la identidad nacional y la conciencia histórica, demostrando su apoyo a la causa Malvinas a través de gestos concretos y cotidianos.