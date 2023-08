CALF les insiste a los usuarios que se anoten para no sufrir el aumento

Los clientes de las eléctricas fueron divididos en tres grupos según sus ingresos familiares. Los que registran ingresos por más de 950 mil pesos conforman el segmento N1, mientras los que no llegan a 230 mil pesos mensuales quedaron en el segmento N2 y los que tienen ingresos de entre 230 mil y 950 mil pesos componen el segmento N3. Las conexiones de las familias del segmento N1 son 41 mil en Neuquén . Mientras que otras 45 mil son de familias integran los otros dos segmentos.

El plan contempló la quita total de los subsidios para el segmento de mejores ingresos, la continuidad sin cambios del aporte estatal a las boletas del segmento con menos ingresos y la continuidad de los subsidios para el segmento N3 para los primeros 400 kw consumidos por mes.

"Nosotros insistimos fuertemente en que quien no se inscribió en el RASE lo haga", instó el gerente de la distribuidora de la capital provincial. Advirtió que la cooperativa de entrada advirtió que los supuestos beneficios de no inscribirse no eran tales. Por otro lado, sostuvo que la cooperativa "recomienda a los usuarios verificar los elementos que se están utilizando en la vivienda, sobre todo los de mayor demanda".

Una forma efectiva de reducir el consumo de energía en el hogar es reemplazando las bombillas incandescentes y fluorescentes compactas por luces LED.



Mayorga sostuvo que el incremento registrado en las facturas de agosto se debe exclusivamente a la quita de subsidios, a la vez que recordó que cada tres meses se recalcula el impacto de los aumentos en los precios de la electricidad que vende la mayorista Cammesa, que se actualizan con periodicidad trimestral. Es decir, cada tres meses hay aumentos en la boleta.