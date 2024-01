Calor, falta de agua y calles destruidas: la realidad de 1000 vecinos de Centenario

En la Zona Sur de los loteos no sólo hay baja presión de agua sino que la bajada de Nueva España sigue intransitable. Culpan a la herencia económica.

Es una pendiente donde las empresas se habían comprometido a asfaltar, algo que nunca ocurrió y ahora hay cientos de vehículos que transitan todos los días en un camino que los mismos vecinos los han bautizado como “la ruta del Dakar”. Es que no se puede circular en la pendiente sin un vehículo de gran porte.

Bajada Nueva España_01.jpeg En la Zona Sur de Centenario falta el agua por momentos pero el acceso por la bajada de Nueva España se vuelve intransitable.

“¡Desde la última vez que pasaron la maquina no vinieron más, está destruida!”, contó a LM Neuquén Natalia Veiga, vecina del barrio El Vergel, quien todos los días hace ese trayecto para ir a trabajar a la ciudad de Neuquén.

Calles rotas, falta de agua y reclamos

Como ella, hay más vecinos que utilizan el destruido camino donde suelen atascarse camiones y vehículos por los pozos que tiene la pendiente, que conecta con los barrios Nueva España, zona de chacras, El Vergel, Santa Ángela III, Rincón del Valle y Prima Terra.

Hace unas semanas el intendente Esteban Cimolai se había puesto en contacto con la empresa Confluencia que colaboró con máquinas, debido a la situación heredada por la municipalidad. Una deuda con proveedores de más de 1000 millones de pesos y vehículos y maquinarias destruidas en el corralón municipal.

En su momento había un proyecto de la empresa Arco SRL de asfaltar la bajada y “unir Centenario con Neuquén” por la ex ruta de chacras, que era el camino de los loteos.

Centenario tiene más del 70% de las calles de tierra y el arreglo y abovedado de las arterias siempre se hizo con máquinas municipales y contratadas. Pero hoy hay una demanda del sector petrolero de maquinarias, y el negocio a los municipios no es rentable.

“Llamás al corralón y siempre la misma excusa, que están con el cambio de gestión y que no tienen máquinas y bla bla, te chamuyan de una manera tremenda”, insistió la vecina.

Y acotó: “Me intenté comunicar con el intendente en la Muni y la secretaria de la entrada me dice que no atiende llamadas, habiendo dicho él personalmente que atendía a todos los vecinos. La semana pasada dos vecinas presentaron notas y nada”.