Camionetas y terrenos en la cordillera: los gastos irregulares de las organizaciones sociales que investiga la Fiscalía

Vignaroli explicó que en agosto de 2022 se firmó el decreto 1672 para crear un programa de capacitación de integrantes de organizaciones sociales, con una serie de aportes no reintegrables. "No es lo mismo que un aporte es no reintegrable a que sea no rendible porque son aportes públicos y todos se deben rendir, por más que se destinen a privados", aclaró el letrado.