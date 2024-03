Cande Vetrano llega a la Vendimia Neuquina con entradas de preventa agotadas

Los espectáculos musicales serán un gran atractivo de la Vendimia Neuquina. El primer día, el sábado 23 de marzo a las 18:30, Natalie Perez dará un show en vivo en el que sonarán sus temas musicales más importantes “Quisiera”, “Algo tiene”, “Detox”, entre otros.

Pero la música no será todo, ya que esta cuarta edición ofrecerá una experiencia completa con juegos, intervenciones teatrales, tragos de autor, propuestas gastronómicas con chef de renombre y hasta recorridos en mountain bike.

Las entradas early bird fueron furor y se agotaron en pocos días, actualmente quedan a la venta tickets de la segunda tanda que cuentan con un importante descuento en su valor. Las mismas se adquieren a través de la plataforma aovivo.com.ar

Con respecto al traslado hacia San Patricio del Chañar, habrá colectivos gratuitos que saldrán desde el hotel Hilton Garden Inn de Neuquén Capital durante los dos días. Para descubrir todas las novedades del evento, visita el Instagram oficial @vendimia.neuquina

Embed - Vendimia Neuquina on Instagram: "¡Ansiosos por volver a celebrar una nueva edición de la Vendimia Neuquina! Esta vez, @natalieperez será la artista invitada para ponerle música al sábado 23 (el show es a las 18.30 hs), en nuestra querida bodega @schroederwines Aprovechá el #earlybird 50% OFF Tomá nota de lo importante: 23 y 24 de marzo de 12 a 20 hs. La entrada incluye acceso a la bodega y olivares con visitas guiadas, shows musicales e intervenciones teatrales. No incluye gastronomía ni bebidas, pero si podés acceder a los patios gastronómicos. Los menores de 12 años no pagan la entrada. Los cupos son limitados _ La venta es únicamente a través de aovivo.com.ar (link en bio) @schroederwines @munidesanpatricio @hgineuquen @lmneuquen @radiolu5am600 @mercedesbenzvans_arg . . . #venidmianeuquina #vino #patagonia #natalieperez"