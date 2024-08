Cansancio y temor en Santa Genoveva: vecinos denuncian la toma de un terreno baldío

La mujer describió que se trata de hombres jóvenes, entre 30 a 40 años, que se juntan ahí constantemente. "Se han hecho varias denuncias al municipio porque esto no es de ahora: o sea, desde hace muchos años que está ese terreno así y no pasa nada. Yo, por ejemplo, ayer volví a hacer otro reclamo al municipio y me dieron un número de reclamo como siempre y ahí queda, porque no pasa nada", señaló Andrea.