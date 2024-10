Carlos Quintriqueo presentó un partido para ir a las elecciones del año que viene

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.

"Ya di una vuelta completa por la provincia, la gente ha sido abandonada por la dirigencia política, nadie está en el territorio, en los barrios no hay nadie hablando con la gente", advirtió el dirigente, que se reconoció de origen peronista, pero distanciado de la estructura partidaria de justicialismo neuquino.

El panorama, según Carlos Quintriqueo

Según su análisis, el panorama político neuquino es el siguiente: "El peronismo es un cascarón vacío, el MPN tiene una situación compleja porque después de perder las elecciones es como si hubiese desaparecido de los lugares en los que siempre primó, entre los libertarios cada vez hay más desilusionados con el gobierno de Javier Milei y Comunidad (del gobernador Rolando Figueroa) va a pagar el desgaste de la gestión".

Consideró que en ese escenario "tuvimos la picardía política para plantearnos como una opción real para los votantes neuquinos", consideró Quintriqueo, quien está convencido de que la fuerza política que está creando logrará contener a los desilusionados con las demás existentes.

Aseguró que el plan es competir en las elecciones nacionales de año que viene, en primera instancia. En la provincia no hay comicios hasta el 2027, puesto que no existen las legislativas de medio término como a nivel nacional.

En ese contexto, la puesta a punto de Más Neuquén apunta a llegar con listas de senadores y diputados a las legislativas nacionales, que, en principio, se desarrollarían con el formato que incluye las PASO en primera instancia para cerrar el calendario con las generales, en las que se consagrarán los integrantes de la Cámara Baja hasta 2029 y de los de la Cámara Alta hasta 2031.

Quintriqueo no adelantó en qué lista se postulará, aunque se supone encabezaría la de candidatos a senadores en el caso de llegar sin alianzas con otros espacios a las elecciones. No obstante, no descartó ninguna alternativa para la conformación de una coalición, a la vez que dio por hecho que a Más Neuquén se sumarán dirigentes caídos de otros partidos, como así también referentes sindicales ajenos a ATE.

Las relaciones con la dirigencia gremial

Dijo que tiene buena relación y diálogo político con Marcelo Rucci, secretario general de Petroleros, y Juan Carlos Levi, referente de la Uocra en Vaca Muerta, aunque aclaró que "ellos tienen su pertenencia partidaria y yo la respeto". Rucci es del MPN, partido con el cual fue intendente de Rincón de los Sauces, mientras que Levi milita en Comunidad, del gobernador Figueroa.

El partido en construcción tendrá independencia de la vida sindical de ATE, aseguró Quintriqueo, dejando en claro que no pretende arrastrar al gremio hacia la organización política partidaria.

"No hay que construir un partido propio ni para los dirigentes, hay que construir un partido para los neuquinos, donde vos no podés disciplinar la organización sindical a la organización política", esgrimió el jefe provincial de ATE para diferenciarse de la construcción partidaria que organizó su rival interno, Julio Fuentes. "Esta cuestión es la gran diferencia", enfatizó cuando escuchó la comparación entre su Más Neuquén y UNE, la fuerza que fundó su enemigo gremial.

“Uno tiene que trabajar mucho más allá de la organización sindical”, trazó la línea de su construcción política partidaria. "Hay miles de realidades en Neuquén que inclusive no son estatales, entonces creo que hay que pensar también en otras cuestiones”, completó.

A partir de esos conceptos, Quintriqueo sostuvo que "La fuerza política que estamos construyendo tiene que tener una mirada mucho más amplia y de contención, no un armado en la cuestión política para ser opositor, sino que hay que armar una fuerza política que quede conducir los destinos”.