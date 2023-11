Casas de repuestos: listas de precios con aumentos de hasta el 60% y stock limitado

“Ayer (miércoles) a la tarde empezó a haber rumores, por parte de algunos proveedores, de que se iban a empezar a achicar plazos de pago y hoy nos madrugamos con que esto. No solo se oficializó, sino que nos empezaron a meter incrementos del 25%, 30%, 50% y hasta del 60% y no hay nada que lo justifique porque el dólar está bajando”, contó Márquez en declaraciones radiales.

El comerciante informó que los mayoristas del área comenzaron a implementar restricciones en la venta de sus artículos y se les complica mantener el stock. “Es más o menos lo que pasa en los supermercados, solo te puedo vender tres unidades de este producto”, señaló irónico.

A esto ejemplificó: “Algunas cosas se consiguen, otras cosas no. Las bujías vienen de Rusia, así que no tenemos que hacer muchos cálculos para saber que están en guerra y no envían repuestos. Mientras que, la otra primera marca hace meses que no entrega así que esto genera un desabastecimiento importante. Si se te rompe un embrague tenés que parar el auto”.

El comerciante recalcó que se tratan de medidas especulativas ante el inminente cambio de gobierno. “Si permitimos que sigan especulando con los precios nos terminan afectando a nosotros como compradores intermediarios y al consumidor final, que es el que más lo sufre”, recalcó.

Taller mecanico Santito Flores - Faltan importaciones de repuestos y cubiertas (3).jpg

No obstante, destacó que esperan que la situación cambie en los próximos meses. “Tengo esperanzas de que pueda mejorar todo. El problema es que la gente no tiene espalda, no tiene ahorros, está con el mango al día y estira lo más que puede comprar los repuestos de sus vehículos”, explicó.

Ya no existen las cuotas sin intereses

Gastón indicó: “Las promociones son historias. No hay más promociones. Hay tarjetas que históricamente tuvieron planes de tres pagos sin interés y hoy en día ellos siguen promocionando eso, pero están reteniendo entre un 25% o un 26%”.

“La pregunta más común en esta fecha es: ‘¿Cuánto cuesta el más barato?’ Ya no importa lo que necesita el auto, la gente compra lo más económico, no importa si es chino, nacional, de donde sea. Lo importante es que sea lo más barato”, concluyó el comerciante.