Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier, fue trasladada de clínica en Buenos Aires

La menor se encontraba internada en el Fleni de Belgrano. Tras someterse a una cirugía de alta complejidad, fue derivada a un centro especializado de Escobar.

La salud de Catalina Galcerán , la nena atropellada por un patrullero en Plottier, dio un paso más en el camino hacia su recuperación . Este martes, su familia informó que fue trasladada hacia la clínica Fleni de Escobar . “Comienza una nueva etapa”, aseguró su papá Esteban Galcerán , quien junto a su señora acompaña a la menor en su tratamiento.

La pequeña viajó a Buenos Aires durante los primeros días de enero , luego de permanecer varios meses internada en el hospital Castro Rendón de Neuquén , donde fue asistida desde el día del accidente el pasado 20 de noviembre. Tras su llegada a la gran ciudad, fue alojada en la sede de Belgrano del Fleni, uno de los centros neurológicos más importantes de Latinoamérica.

El martes 13 de enero, Catalina fue sometida a una cirugía de alta complejidad, que le permitiría iniciar un nuevo capítulo en su rehabilitación. Su padre, Esteban, anunció ese mismo día que la operación había sido un éxito. Desde el momento en que la niña fue protagonista del terrible siniestro vial, atravesó cuatro intervenciones quirúrgicas .

“El Fleni de Escobar es un campus especializado en rehabilitación neurológica”, explicó y aseguró que, tras la cirugía realizada en la clínica de Belgrano, se cumplió el periodo.

Traslado en vuelo sanitario a Catalina

¿Cómo fue la cirugía?

La cirugía de fijación a la que fue sometida Catalina no fue nada sencilla. Esteban, contó a LM Neuquén en primera persona cómo fueron las críticas horas que la nena tuvo que atravesar para poder comenzar a dar el siguiente paso en su recuperación. Tras varios días de estudios y evaluaciones, la fecha fue fijada para el pasado martes. El procedimiento comenzó a las 14 y duró cinco horas. Según su papá, ni siquiera los médicos especialistas del Fleni pueden explicar cómo el cuerpo de la menor aguantó las cuatro operaciones que ya lleva, luego de sus gravísimas lesiones.

"La realidad es que no se explican por qué Catalina está viva", expresó.

Fue una operación de muchas horas y de alto riesgo. Según los médicos, pocos pacientes suelen llegar a esta instancia recuperándose de lesiones cervicales tan complejas. "No suelen llegar a la operación, se quedan en el camino", dijo el hombre.

La operación era de "fijación", es decir, debían colocarle una prótesis en las vértebras cervicales, fracturadas en el siniestro, para que su cráneo esté estable y evitar daño en la médula espinal. "Quedó todo como ellos esperaban", contó.

El apoyo de todos es fundamental

La familia de Catalina mantiene activa la colecta solidaria para afrontar los gastos derivados de la estadía prolongada en Buenos Aires. Los costos diarios de alojamiento, traslado y comida hacen necesario el acompañamiento solidario. “No sabemos si esto va a llevar meses o un año. Es imposible sostenerlo sin ayuda”, reconoció el papá de Catalina. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias bancarias a las cuentas que fueron difundidas públicamente.

Mientras tanto, la familia aguarda con esperanza el comienzo de esta nueva etapa en la historia de Catalina, que le permite estar un paso más cerca de su regreso a Plottier, con su familia, sus amigos, compañeros de colegio y vecinos.