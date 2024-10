Cerró sus puertas la empresa avícola más importante de la Patagonia

La avícola Elepeve funcionaba en Allen. La empresa no pudo reponerse de los efectos de la Gripe Aviar, que la obligó a sacrificar 200 mil gallinas ponedoras.

Cerró la avícola más importante de la región porque no pudo superar los efectos de la Gripe Aviar.

La producción de la región está de luto porque este martes cerró definitivamente sus puertas la empresa avícola Elepeve, que durante décadas lideró en toda la Patagonia el mercado de la producción y venta de huevos. La firma, fundada en 1974 por la familia Romero, de Allen, no pudo sobreponerse de los efectos de la Gripe Aviar , que los obligó a sacrificar 200.000 gallinas, a principios del año pasado.

En 2010, Elepeve había atravesado por un proceso de modernización a cargo de los hermanos Pablo y Alejandro Romero, que se encargaron de reconvertir la empresa que fundó Jorge, su padre, cuando inició el camino de la producción avícola en Allen.

En diciembre de 2022 la exgobernadora rionegrina, Arabela Carreras, recorrió la planta de Elepeve con el ministro de Producción, Carlos Banacloy, y calificaron a la empresa como un orgullo para la provincia, destacando la calidad de sus procesos productivos. Poco después, a principios del año pasado, un brote de Influenza Aviar, sacudió la empresa familiar productora de huevos y la dejó ante un panorama sombrío.

Pablo, que es médico veterinario, advirtió el brote un jueves y algunas horas más tarde lo denunció a las autoridades sanitarias. El saldo fue trágico para Elepeve. Senasa dispuso el sacrificio de todo el plantel de gallinas: 200.000 aves murieron como consecuencia del brote que afectó a la granja de Elepeve.

Lo que siguió, aseguró Pablo Romero, fue un escenario desolador para la empresa. Con créditos que habían tomado para mejorar aún más la maquinaria de la planta, las obligaciones de los sueldos de los obreros y los compromisos con los proveedores, todo se puso cuesta arriba.

El gobierno provincial auxilió a las empresas avícolas afectadas con subsidios millonarios, pero no alcanzó para repoblar la granja y salir del atolladero económico. La idea de reactivar la producción quedó demasiado lejos porque debían tomar más créditos y aún no habían terminado de pagar otros que arrastraban de maquinaria que ni siquiera habían alcanzado a utilizar.

Después del tremendo golpe de la Gripe Aviar, Elepeve redujo su plantel de empleados y optó por comprar huevos de terceros, empacarlos y revenderlos para seguir abasteciendo a los clientes y así mantener las fuentes laborales. "Deberíamos haber cerrado en junio, porque los números ya no daban, y aguantamos hasta ahora. Por decir un número, comprábamos el huevo a 20 y lo vendíamos a 18", explicó Pablo Romero.

Seguramente, si no se avanzaba con la matanza de las gallinas cuando se detectó el brote, hubieran muerto por los efectos de la enfermedad. Romero prefiere no cuestionar la orden sanitaria de Senasa, la autoridad sanitaria que resolvió el sacrificio masivo de las aves. En cambio, cuenta dos situaciones: cuando se avanzó con el sacrificio ya habían muerto 40.000 de las 200.000 gallinas por los efectos de la influenza. La enfermedad, que ha acabado con millones de aves en todo el mundo, no tiene vacuna.

El reclamo de empleados que quedaron sin trabajo

En la mañana de este martes, empleados que pertenecieron a Elepeve protestaron en la calle Primeros Pobladores, donde la firma tiene oficinas y un depósito. Reclaman en pago de las indemnizaciones, tal cual lo establece la ley.

Al respecto, Romero indicó que con seis de los diez trabajadores que se desempeñaban en la empresa, hicieron arreglos indemnizatorios que incluyeron, por ejemplo, la entrega de un local de venta en una ciudad de la región y vehículos que pertenecían a la firma.

"No se llegó a un arreglo con cuatro personas, que son las que están reclamando", explicó. Personal de la Secretaría de Trabajo de la provincia y delegados sindicales, llegaron hasta el lugar para interceder en la situación. "Para nosotros esto no termina acá. Nos quedan muchísimas deudas que pagar de AFIP, créditos, proveedores. Es muy triste todo. Tenemos la mejor predisposición para llegar a un acuerdo con todo el personal, inclusive algunos ya han conseguido trabajo en otras empresas que tenían relación con nosotros y los recomendamos", concluyó.