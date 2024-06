Chicanas y guerra en las redes: el durísimo cruce entre Pablo Cervi y Juan Peláez

El que inició la polémica con críticas fue Cervi, quien aseguró en su cuenta de X (ex Twitter) que los pobladores "enfrentan una situación crítica" y apuntó contra el Gobierno provincial. "Es importante que los funcionarios de las áreas específicas se ocupen del tema y recorran la zona para ver las necesidades", dijo.

pablo cervi camara diputados

Pero el debate no terminó ahí. El funcionario aprovechó el momento para pegarle al diputado por su carrera política. "Quédate tranquilo Pablito por mi gestión. Mejor ocúpate de la tuya como diputado que bastante intrascendente ha sido hasta ahora. Y respecto a lo que haga el partido (que generosamente te cobijó y becó) no te preocupes. Tenemos muy claro el rumbo, y no es justamente el de la farsa y estafa electoral tuya que cosechó aquel vergonzoso 3%", le dijo para luego seguir con los golpes: "Manchaste a la UCR, a JxC y te llevaste puesta a la jueza electoral, cómplice de tus fechorías. Deberías ser más humilde y llamarte al silencio".

Cervi no se quedó callado y retrucó: "Tanto hablar de cambiar la continuidad de 60 años del MPN y terminas abrazado a ellos y entregando cualquier posibilidad de plantear algo a distinto". "Son más de lo mismo y, ahora quieren entregar el partido como ofrenda para sostener carguitos. Casta pura!", le apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanPelaeznqn/status/1805404235741139057&partner=&hide_thread=false Para tu tranquilidad, te cuento que semanas atrás, y previendo eventos climáticos propios de la época, la provincia licitó y adquirió 18 mil fardos para asistir a crianceros en estas contingencias. Por otra parte, en los últimos meses se han entregado créditos de agricultura… https://t.co/yMFccU6p0V — Juan Peláez (@JuanPelaeznqn) June 25, 2024

El round siguió y Pelaez recogió el guante: "Empezaste lustradito como una manzana, y dos años más tarde ya estás sucio como una papa", le dijo y siguió: "Engañaste a la gente presentándote como un falso opositor que sacó 3%. Ni para estafa electoral serviste. De esa no volves más!".

"Ganamos nosotros, y aunque tu herida sangre y te impida reconocerlo, ya vivimos en una provincia distinta. Y la estamos construyendo entre aquellos que ganamos, y quienes con humildad aceptaron un resultado adverso, que la vergüenza y el orgullo a vos te impiden reconocer. Anda a dormir y descansá, eso te sale bien", le ordenó luego.

rolo figueroa juan pelaez elecciones 2023

El cruce lo culminó el diputado Cervi, quien siguió con dureza: "prefiero sacar 3,7%, y mantenerme con libertad de elección, que estar de rodillas por un cargo y teniendo que llevar regalitos".

"La agresión y descalificación denotan la falta de argumentos que tenes y que te das cuenta de que te estafaron. Dijiste que ibas a ser Ministro y candidato a Diputado e intendente. Te vi muy al costado de la foto para que te tengan en cuenta. Tendrías que aceptar que no te cumplieron, en vez de rogar por carguitos y permanencia", cerró Cervi.