Todavía no se pudo confirmar el estado de salud de los más chicos, pero se confirmó que la mujer, que está embarazada, está fuera de peligro, mientras que el hombre sufrió una fractura a causa del accidente. Ahora, esperan para entrevistar a los mayores involucrados para saber si vieron a otras personas que puedan estar desaparecidas.

Hugo-Gutiérrez-intendente-de-Chos-Malal.jpg Víctor Hugo Gutiérrez es el intendente de Chos Malal.

"Vamos a rogar que no haya pasado ningún otro auto, que es lo que todos esperamos que no haya pasado, no hay datos certeros pero no podemos descartar nada", dijo y agregó que los bomberos se acercaron para poner a su disposición a perros de búsqueda, aunque desde la Municipalidad mantienen la esperanza de que no sean necesarios.

Además de la atención a las personas rescatadas, también hay preocupación por trabajar rápidamente con la Dirección de Vialidad para "empezar a descomprimir el cerro y tener cuidado con otro posible derrumbe que puede llegar a haber". Gutiérrez mostró que se nota una grieta profunda en el cerro de la Virgen, por lo que deben evaluar si es posibles extraer material sin generar un nuevo desmoronamiento.

desmoronamiento cerro virgen chos malal Gentileza

"Acercamos maquinarias para que los dos frentes, tanto ingreso como salida de la ruta 43 se empiece a mover todo este material que es tremendo", dijo el intendente y agregó: "Vamos a evaluar a medida que pasen las horas para ver cómo se comporta a medida que se empieza a extraer material. Queremos evitar cualquier cosa de riesgo porque la situación es compleja. Lo vamos a evaluar con la Policía, Bomberos y Vialidad Provincial y Nacional".