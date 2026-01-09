Cianobacterias en el Chocón: el nuevo comunicado que difundió la Provincia

Autoridades provinciales y municipales se reunieron para evaluar la situación en el embalse y recordaron las recomendaciones para el uso recreativo del lago.

Representantes del Gobierno de Neuquén y del municipio de Villa El Chocón mantuvieron un encuentro de trabajo para analizar la presencia de cianobacterias en sectores del lago Ezequiel Ramos Mexía e intentar llevar tranquilidad a la comunidad. Los controles y muestreos son continuos aseguraron desde la comuna.

La reunión fue encabezada por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y contó con la participación del intendente Nicolás Di Fonzo y referentes de distintos organismos provinciales vinculados al ambiente, la salud y el agua, junto a sus equipos técnicos.

Tras la reunión, las autoridades coincidieron en que el agua que se distribuye en la localidad es segura para el consumo humano y que la situación se encuentra bajo monitoreo permanente. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la aparición de cianobacterias es un fenómeno natural que se presenta en distintos espejos de agua y que, en el caso del lago Ramos Mexía, se concentra principalmente en algunas áreas puntuales de Villa El Chocón.

Esteves remarcó que se trata de una situación que es seguida de manera constante y que el objetivo principal es informar con claridad a vecinos y turistas. Indicó además que, durante el encuentro, se acordaron acciones conjuntas entre el municipio y organismos como Salud, el EPAS, Recursos Hídricos, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), encargado de un rol central en el monitoreo ambiental.

Obras y mejoras en el sistema de agua

Por su parte, el intendente Di Fonzo explicó que el impacto de las cianobacterias se da principalmente en la toma de agua, motivo por el cual se están realizando tareas para reubicar los sistemas de captación. En ese marco, adelantó que en las próximas semanas se incorporará un nuevo filtro potabilizador que permitirá optimizar el servicio y reforzar la calidad del agua que llega a los hogares.

En relación con el uso recreativo del lago, el jefe comunal señaló que los controles y muestreos son continuos y que los indicadores actuales son favorables. No obstante, insistió en la importancia de respetar la señalización y las recomendaciones, ya que existen zonas habilitadas y seguras, como el sector de Las Huellas, y otras donde se deben extremar los cuidados, como la zona del Faro.

Qué dicen Salud y los especialistas

Desde el Ministerio de Salud, la directora general de Salud Ambiental y Cambio Climático, Andrea Echauri, explicó que las cianobacterias no representan un riesgo si se cumplen las recomendaciones sanitarias. Advirtió que es fundamental evitar el contacto con el agua cuando hay floraciones visibles y mantener alejados a niños y mascotas de la costa en esos sectores.

Además, recomendó concurrir de inmediato a un centro de salud ante una exposición accidental o la aparición de síntomas como irritación, náuseas o vómitos.

En la misma línea, el director del CEAN, Martín Monteverde, señaló que las floraciones de cianobacterias son un fenómeno de alcance global, asociado al aumento de la temperatura y al mayor aporte de nutrientes en los ambientes acuáticos. Aclaró que en Neuquén no se atraviesa una situación grave, pero sí un proceso que requiere seguimiento, información y medidas preventivas.

Agua potable apta para el consumo

El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Gustavo Hernández, confirmó que el agua que actualmente se suministra en Villa El Chocón es apta para el consumo humano, de acuerdo con los análisis que se realizan de manera periódica.

También informó que el EPAS está asistiendo a la localidad con el préstamo de un filtro rápido a presión, cuya instalación comenzará en los próximos días, además de otras mejoras en el sistema de captación para reforzar el servicio y la seguridad en los barrios.

Recomendaciones a la comunidad

La presencia de cianobacterias se manifiesta con un cambio visible en la coloración del agua, que puede tornarse verde y presentar espuma o manchas en la superficie. Estos microorganismos pueden liberar toxinas que afectan la salud humana y animal.

Ante este escenario, se recomienda no bañarse en las zonas del embalse donde se observen floraciones y que se encuentren debidamente señalizadas; no consumir agua del lago; y evitar que niños y mascotas tengan contacto con las manchas verdes en el agua o en la costa.

Ante consultas o inquietudes ambientales, desde el municipio de Villa El Chocón indicaron que se puede contactar a la Municipalidad a los teléfonos 299-4901223 y 299-4901324.