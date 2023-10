Cinco perfiles, una mujer: se llama Jorgelina, la soldadora "todo terreno"

Recordó que su oficio de soldadora surgió muy de casualidad y cuando era chica. " En gran parte soy lo que soy porque mi padrastro y mi mamá me dejaban observar lo que hacían. Mi papá biológico me dejó la música. Se fue de casa cuando tenía nueve años. Somos cinco hermanos, y al tiempo mi madre conoció a Ricardo. Yo lo veía desarmar motores, y él me dejaba limpiar y ayudarlo en lo que estaba haciendo. Fue camionero, chofer, albañil, sabe soldar, sabe de todo. Entonces crecí en un mundo de motores y máquinas ", comentó Jorgelina, de 39 años.

De su mamá también aprendió a cocer, y muchos años después se decidió por estudiar en la Escuela de Diseño del Hábitat, donde egresó en 2008 como diseñadora de indumentarias. "Me dediqué a la alta costura, haciendo vestidos de noche, de fiesta y 15 años. Pero con la pandemia de Covid-19 nos vinimos abajo, como le pasó a todos los que trabajan en este rubro. Me tuve que reinventar. Fui aprovechando lo que se iba dando. Comencé a confeccionar barbijos, y cuando ya permitieron salir de la casa, hice riñoneras eslastizadas para trotar. Ahora hago sublimados y remeras estampadas. Es algo que no dejo de hacer", relató Jorgelina.

soldadora todo terreno

También es maquilladora artística y trabajó en construcción en seco. Pero desde febrero de 2022 apuesta con mucha fuerza a su emprendimiento En Hierro, donde desarrolla su potencial como herrera y soldadora. La previa fue ganar experiencia en una metalúrgica, donde fue contratada como ayudante para hacer trabajos a domicilio y algunas obras en altura, en Neuquén y Plottier. Allí trabajó sobre rejas, portones y barandas de balcones y escaleras.

Con vuelo propio

De a poco, consiguió sus propias herramientas; y se abrió camino sola. "En relación de dependencia siempre habrá un techo. Te quieren produciendo y ahí. Si sos independiente, no tenés un límite. Siempre podés reinventarte y buscar algo mejor. En mi caso, la competencia es conmigo misma", reflexionó.

soldadora todo terreno

Así fue que perforó el techo y se libró también de todos los prejuicios que rodean a un mujer en contextos, oficios y profesiones históricamente dominados por los hombres. "Es cierto, en los lugares donde estuve te subestiman. Siempre está la broma, el comentario negativo, el freno. Porque no puedo o no estoy preparada todavía. Por eso me abrí sola. Que se puede, se puede. Todas podemos. Yo quise seguir creciendo. Las aptitudes están, el tema es animarse y no bajar los brazos. También es una manera de demostrarle a mis hijas que pueden encarar lo que quieran, en el rubro y ambiente que quieran", reflexionó.

El primer impulso como soldadora independiente se concretó en la tapa de un medidor de electricidad que le hizo a un conocido en calles Godoy y Novella. Ahora también hace repisas en hierro y madera para interiores; y reparaciones en exteriores. "Hago trabajos en situaciones de emergencias...un portón que se cae y hay que soldar. Un canasto que arrancó el viento. Trabajo en la vereda, no tengo taller pero es a lo que aspiro tener", cerró.

Para más información, pueden encontrarla en la red social Instagram como @en.hierro