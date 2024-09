Claudio Domínguez recargó contra los docentes sindicalizados

El diputado del MPN que impulsó el plus por presentismo que desencadenó el conflicto con ATEN volvió a cargar contra las bases del gremio.

Domínguez dijo ahora: “Aprecio a los docentes que se enfocan en enseñar, no a los que se enfocan en cerrar escuelas. Valoro a los educadores que buscan soluciones, no a los que buscan excusas para no trabajar".