Club del Gin: conocé las destilerías que se suman al evento en Neuquén

CATTLEIA GIN

La sutileza y la delicadeza convergen en el proceso de elaboración de este producto; según sus creadores, la Cattleia es la orquídea más linda de Provincia de Buenos Aires. Nace muy cerca de Exaltación de la cruz, con la premisa de cuidar cada detalle para ofrecer un producto exclusivo, artesanal y con más gusto.

Este sábado 18 de Mayo, Cattleia se suma a la lista de más de 20 destilerías que participaran en el Club del Gin en su primera edición en la Patagonia. El evento tendrá como locación el Hilton Garden Inn de Neuquén y desde las 19 a las 0.30 hrs podrán disfrutar del evento.

Con la compra de tu entrada, estas adquiriendo un vaso personalizado para disfrutar de toda la experiencia con él y la posibilidad de degustar todas la destilerías que forman parte del evento.

La música, la gastronomía y los masterclasses, los acompañantes perfectos para tu Gin.

¡Vení el Gin la orquídea más exquisita!

12VEINTIUNO

Un pedacito de Neuquén en cuatro variedades de gin; London Dy, Cítrico, Floral y Especiado, y un ingrediente protagonista de la Patagonia que resalta su calidad: el enebro.

De Arquitecto a destilador, Jorge dell’ Oro describe 12 veintiuno como una bebida espirituosa, porque cada botella tiene un poco del “espíritu del enebro”, y a decir verdad, también un poco del espíritu de la Patagonia que se refleja en cada una de sus etiquetas, con una postal hecha a mano alzada que representa la región, como el mirador del río Limay en el caso de su "London Dry".

El nombre de la marca simboliza la fecha de la primera producción que salió al mercado, un 12 de diciembre del 2021.

12 veintiuno tiene una presentación especial y dirigida; cada botella tiene un código QR , el cual al escanear, te introduce en una breve historia de la marca y algunas ideas de recetas sobre cómo preparar drinks con esa variedad. Sin duda, es un detalle pensado para que el fanático del gin conozca la identidad de la marca y se sienta en Neuquén con cada trago.

Este sábado 18 de mayo se lleva a cabo el Evento más Grande de Gin de la Patagonia, en el Hotel Hilton Garden Inn – Neuquén Capital, desde las 19 a las 0.30 hrs.

Vendimia Neuquina y el Club del Gin Argentina se unen para crear una experiencia alucinante y divertida; llena de mucho gin, música, gastronomía y masterclasses. Con la asistencia de más de 20 destilerías de todo el país, prometen un encuentro inolvidable.

¡Vení a probar el Gin que en su cuerpo, lleva el espíritu de la Patagon!

En la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en la puerta de la Patagonia, se encuentra la Destilería Zorro Colorado, donde se elaboran de forma artesanal tres variades de gin:

BOSQUE CRAFT GIN

Inspirado en la inmensidad de la flora y frondosidad de la Patagonia, nace Bosque.

Elaborado con enebro salvaje cosechado a mano por las comunidades del Bolsón y Lago Pueblo, se abre paso para ser catalogado como uno de los mejores Gin del mundo, en un profundo respeto por la naturaleza, no solo por su producto altamente valorado, sino por su propósito de impacto social y ambiental positivo.

Bosque Craft Gin forma parte del Sistema B y cuenta con certificado vegano a través del sello VEG Argentina.

La elaboración de este producto es completamente artesanal; en su composición, destacan una variedad de botánicos y cítricos, que le otorgan a la receta un sabor y aroma únicos: enebro, cardamomo, coriandro, flor de azahar, cedrón, pomelo, limón y clavo de olor. BOSQUE tiene una receta de alta calidad, pues, en su producción solo utilizan la parte que contiene el alcohol de mayor pureza.

En el 2022, recibieron el premio Gold Medal World´s Best Contemporary de los World Gin Awards.

Bosque Craft Gin, Vendimia Neuquina y el Club del Gin Argentina te invitan a vivir una experiencia alucinante y divertida; llena de mucho gin, música, gastronomía y masterclasses. Con la asistencia de más de 20 destilerías de todo el país, prometen una noche inolvidable.

Con la compra de tu entrada, estas adquiriendo un vaso personalizado para disfrutar de toda la experiencia con él y la posibilidad de degustar todas la destilerías que forman parte del evento.

¡Vení a probar el BOSQUE y a apoyar a las comunidades de la Patagonia detrás de este proyecto verde!

