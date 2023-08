Comenzó la transición en la Legislatura: se reunieron Marcos Koopmann y Gloria Ruiz

Por su parte, Ruiz se mostró conforme con el encuentro, luego de varias declaraciones a la prensa en la que exigía celeridad en la convocatoria desde el despacho del presidente de la cámara. "Me sorprendió el hecho de que se haya convocado a algunos legisladores, me pareció sumamente importante este primer encuentro", afirmó. En 2019 y ante la continuidad del sello político, el actual vicegobernador atravesó una transición más veloz: fue citado apenas 20 días antes del cambio de mando por su predecesor, Rolando Figueroa.

Koopmann aclaró que tuvo la iniciativa de convocar a diputados de distintas fuerzas políticas, algunos en funciones, otros que van a renovar su gestión en diciembre y algunos que estrenan su banca a fin de año. "Para que sea más ordenada la reunión, convocamos a cuatro y Gloria propuso invitar a otros diferentes, cuatro u ocho, en el próximo encuentro, para que se vayan conociendo", señaló el vicegobernador.

Tal como ocurre a nivel del Ejecutivo, donde trabaja una comisión de transición a cargo del Ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y el anunciado como su sucesor para la gestión de Figueroa, Juan Luis Ousset, Koopmann anunció que la Legislatura tendrá un equipo de transición con reuniones en los próximos meses. Aclaró que designó a su secretaria legislativa, su secretario administrativo y la secretaria de cámara para las futuras reuniones con los representantes que defina Ruiz.

En el encuentro se abordó la situación presupuestaria y Koopmann aseguró que “las cuentas de la Legislatura gozan de buena salud. A pesar de la incertidumbre y los vaivenes de la economía nacional, los números están equilibrados”.

"Vamos a trabajar en la inducción a partir del mes de octubre para los nuevos 35 diputados, que algunos tienen continuidad, para trabajar en procesos legislativos y administrativos, para que no tengan ningún día de demora y puedan trabajar en sus proyectos", dijo Koopmann y agradeció el interés de la vicegobernadora electa de interiorizarse no solo en las cuestiones administrativas y de personal, sino también en los proyectos de ley que quedan pendientes y que podrían tener un impacto positivo en la comunidad.

Entre los puntos principales que quedan pendientes se cuentan las reformas del Código Procesal Civil y Comercial, y el Código Procesal de Familia. Desde la Legislatura se viene trabajando en una serie de encuentros para profundizar en los aspectos técnicos de esta reforma, por lo que el presidente del cuerpo instó a los diputados que ocuparán las bancas desde el 10 de diciembre a participar de las reuniones para interiorizarse en los cambios que se vienen en materia judicial.

A su turno, Ruiz expresó: "Me parece sumamente importante lo de los proyectos que tienen que terminar de evaluar, también algo que tiene que ver con el rol de la mujer, la seguridad; me pareció muy productiva la reunión y poder reunir a los legisladores es importante para que se vayan conociendo".

Consultada con relación al proyecto anunciado desde el Poder Ejecutivo, que busca conseguir en la Legislatura la autorización para emitir letras por 100 millones de dólares y así afrontar el contexto de incertidumbre tras la devaluación del peso, Ruiz aclaró que deberá analizar el texto para formular una postura. "Es algo que hay que analizar, realmente algo que todavía no he visto, no me he interiorizado, pero hay que verlo", expresó sobre la propuesta, que obtuvo el respaldo de su compañero de fórmula, Rolando Figueroa.

Al finalizar el encuentro entre las dos autoridades, las chicharras de la Legislatura empezaron a sonar para llamar a los diputados a ingresar al recinto. Koopmann aprovechó la oportunidad para invitar a Ruiz a presenciar la sesión ordinaria. La actual intendenta de Plottier declinó la oferta por compromisos de agenda, pero aseguró que espera poder quedarse a una sesión para los próximos encuentros, con el objetivo de contar con "el traspaso ordenado que nos merecemos".