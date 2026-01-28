Cómo comenzó el brote de intoxicación en el hogar de ancianos de Neuquén

Nueve personas se vieron afectadas por alimentos mal manipulados. El Ministerio de Salud de la provincia intervino de urgencia e inició una investigación.

El Ministerio de Salud de la provincia intervino de urgencia en el hogar de ancianos "Hermanitas de los pobres" de Neuquén capital tras detectar un brote de intoxicación causado por el manejo inadecuado de los alimentos que se consumen en el establecimiento.

Según se informó, hasta ahora son nueve las personas afectadas en la residencia de adultos mayores . El brote afectó a residentes y también a trabajadores del complejo, que presentaron distintos cuadros de afecciones gastrointestinales.

A partir de esta situación, el área de Fiscalización del Ministerio realizó un monitoreo en la residencia de adultos mayores , que se ubica en un predio de calle El Chocón 1920, en el barrio Confluencia de Neuquén capital.

En la inspección, se detectaron irregularidades en el manejo de alimentos y falta de cadena de frío. Por eso, se procedió al decomiso de una cantidad importante de insumos no aprobados por el área de Bromatología.

hogar de ancianos "Las hermanitas de los pobres" Agustín Martínez

Cuándo comenzó el brote en la residencia

El director de Epidemiología de la provincia, Martín Lammel, explicó que la situación se identificó a mediados de enero, cuando una residente adulta mayor debió ser internada. “La primera persona comenzó con síntomas el 13 de enero y, de manera escalonada, fueron apareciendo otros casos con cuadros similares”, detalló el funcionario, en diálogo con el noticiero de Canal 7.

La paciente internada presentó un cuadro de vómitos y diarrea, lo que derivó en una deshidratación severa. “El vómito y la diarrea hacen que uno pierda líquidos, y eso hay que revertirlo rápidamente”, explicó Lammel.

Tras este caso, el sistema de salud activó de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica, al confirmarse que la paciente residía en el hogar y que existían otras personas con síntomas compatibles. “Desde el Ministerio de Salud nos vimos en la necesidad de comunicar a la comunidad para llevar tranquilidad”, señaló.

En total, el brote alcanzó a seis residentes, dos enfermeras y una cocinera. “Estamos hablando de nueve personas hasta el momento”, precisó Lammel, y aclaró que el evento está circunscripto a la institución.

En el hogar Las Hermanitas de los Pobres hubo 35 contagios.

Cuál es la principal hipótesis

Con la detección de los casos, se comenzó a trabajar bajo la sospecha de una enfermedad transmitida por alimentos. “Cuando identificamos que todas las personas estaban vinculadas a la misma institución, se planteó la hipótesis de un evento alimentario”, indicó el funcionario.

Durante los controles realizados por Bromatología y Fiscalización Sanitaria, se decomisaron alimentos con fecha de vencimiento caducada, productos sensibles que habían perdido por completo la cadena de frío o donaciones sin el etiquetado reglamentario, lo que impide conocer su origen y trazabilidad.

"Se llevó a cabo una evaluación de las condiciones de elaboración y producción de alimentos, se reforzaron las medidas de higiene y se tomaron muestras para estudios de laboratorio", explicó Lammel.

Las autoridades sanitarias confirmaron que aún no está identificado el agente causal. “Puede tratarse de una bacteria, un virus o un parásito, y eso es lo que estamos tratando de definir”, sostuvo el director de Epidemiología.

Actualmente, la mayoría de los afectados evolucionó favorablemente y se encuentra sin síntomas. “Todos fueron evaluados clínicamente; la mayoría presentó cuadros leves, a excepción de la persona que requirió internación”, concluyó.

Por el momento, el área de cocina permanece bajo estricta vigilancia a la espera de los informes finales obtenidos a partir de los coprocultivos, para determinar el origen exacto del episodio y definir las medidas definitivas en el hogar.