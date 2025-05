Cómo están las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén este viernes 2 de mayo

seguridad vial controles rutas neuquen

Cómo será el operativo de Seguridad Vial

Desde el Gobierno provincial anunciaron que se desplegarán 4 equipos móviles, cada uno integrado por una Unidad de Respuesta Inmediata (URI) y una ambulancia, que cubrirán cuatro tramos distintos de rutas nacionales y provinciales.

Los tramos serán:

Arroyito – Challacó

Zapala – Paso Pino Hachado

Ruta Nacional 237 (Piedra del Águila)

Ruta Provincial 13 (Villa Pehuenia)

Los operativos ya funcionaron durante el miércoles y el jueves.

El siguiente día en el que la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia llevará a cabo el operativo será el domingo 4 de mayo. Este día, los controles continuarán en las rutas mencionadas y se sumarán dos “Operativos Oasis” para acompañar el regreso turístico: Estos se encontrarán apostados en los tramos de Ruta Nacional 237 y Confluencia Traful.

El director de seguridad Vial de la provincia, Diego Alfonso, recalcó en declaraciones radiales, la importancia de las cadenas para nieve: "Desde nuestra área siempre recomendamos que la gente circule con portación de cadenas en los vehículos" y agregó que "no ocupan lugar, no es que no nos van a permitir llevar una valija más con ropa".

operativo-finde-largo-seguridad vial.jpg Gentileza Seguridad Vial Provincial

Contó, además, que en los puestos que tendrá la provincia en Confluencia Traful y la Ruta 237 contarán con personal que enseñe a los usuarios a poner cadenas, si es que tienen pero no saben cómo colocarlas.

"El estado de las rutas es bueno", afirmó Afonso, quien detalló que las condiciones meteorológicas se estabilizaron tras dos días de lluvias dispersas que dificultan el tránsito en caminos de ripio.

Estado y horarios de los pasos fronterizos

Desde el Gobierno de la Provincia adelantaron cómo estarán los pasos fronterizos y sus horarios de funcionamiento, tanto para el ingreso como el egreso, este fin de semana largo del Día del Trabajador.

Diego Alfonso detalló que las rutas 13 y 23, que son fundamentales para el tránsito hacia los pasos fronterizos Pino Hachado e Icalma, se encuentran transitables después de la lluvia, aunque pidió precaución, debido a que son caminos de ripio compactado.

Paso Pino Hachado:

Salida: 09:00 a 18:00 hs

Ingreso: 09:00 a 19:00 hs

Paso Hua Hum:

Habilitado: 09:00 a 20:00 hs

Paso Icalma:

Egreso: 08:00 a 19:00 hs

Ingreso: 08:00 a 20:00 hs

Paso Mamuil Malal:

Habilitado: 09:00 a 19:00 hs

Paso Cardenal Samoré:

Habilitado: 08:00 a 19:00 hs

Desde la La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recomendaron "circular con precaución, portar cadenas si se viaja a zonas cordilleranas y consultar el estado de rutas y pasos antes de salir".