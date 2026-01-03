¿Cómo estará el clima este sábado en Neuquén?

El día se presentará con temperaturas elevadas en toda la región. El viento se hará sentir durante la jornada.

El pronóstico para este fin de semana en Neuquén y alrededores

El inicio del fin de semana estará marcado por las temperaturas elevadas , el cielo mayormente despejado y el viento como protagonista. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas , este sábado no se esperan lluvias, aunque sí ráfagas que se harán sentir durante la tarde.

En la ciudad de Neuquén, el día tendrá un cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso . La mínima se ubicará entre los 16 y 18 grados , mientras que la máxima alcanzará los 31 a 33 grados .

El viento soplará del sector oeste y sudoeste , con intensidad moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 45 a 55 km/h durante la tarde, según la AIC.

Rio -Calor (5)

El clima en la zona Cordillerana

Para la región cordillerana, el sábado se presentará con tiempo bueno y temperaturas más templadas. El cielo estará parcialmente nublado, con mínimas frescas y máximas que oscilarán entre los 22 y 26 grados. El viento será moderado a regular, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en zonas altas y pasos cordilleranos, según la AIC.

foto 9

En el norte neuquino y la zona centro, el día estará marcado por el tiempo estable y calor durante la tarde. Las máximas se ubicarán entre los 28 y 31 grados.

El viento del oeste y noroeste será moderado, con ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente durante la tarde.

El Gobierno lanzó oficialmente la temporada de verano en Las Grutas.

¿Cómo estará el tiempo en la costa de Río Negro?

La costa rionegrina, principalmente Las Grutas, tendrá un sábado con tiempo estable, cielo mayormente despejado a algo nublado y temperaturas agradables. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la mínima rondará los 17 grados y la máxima se ubicará entre 26 y 28 grados.

El viento será el protagonista durante la jornada, soplará desde el sector sur y sudeste, leve a moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 a 45 km/h, especialmente durante la tarde. Desde el servicio meteorológico anticiparon que no se esperan lluvias ni alertas para la zona.

Recomendaciones para afrontar el calor

Ante las temperaturas elevadas, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan mantenerse bien hidratado, consumir agua con frecuencia y evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas.

También aconsejan usar ropa liviana, de colores claros, gorra o sombrero y protector solar, además de reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

En el caso de niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, se sugiere extremar los cuidados y permanecer en ambientes frescos o ventilados.

Asimismo, el organismo recuerda no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o náuseas, que pueden indicar golpe de calor.