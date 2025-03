Cómo fue la evolución de la obra que casi derrumbó una casa: "Quiero estar segura que no se va a caer"

Igualmente, su temor no empezó con el derrumbe, sino que desde que se empezaron hacer los movimientos de suelo, varios días antes, había pedido ayuda al Municipio por miedo a que pase lo que, finalmente, pasó.

"Lo que quiero es una solución, que alguien se haga cargo de los arreglos de mi casa. No puede ser que nadie piense en lo que puede pasar. Además de mi hermana y yo, acá están viviendo mi hija y mi sobrina. Es un peligro", admitió la mujer a LMNeuquén.

La Municipalidad clausuró la obra y dictaminó que solo pueden hacer tareas de remediación de todo lo que tiene riesgo de derrumbe. En ese camino, esta semana realizaron reparaciones para poder reconectar las casas lindantes a los servicios de gas y agua.

Olivera confirmó que tiene de nuevo los servicios, y admitió que aunque los Bomberos le habían aconsejado que se fuera de su casa volvió porque no tiene dónde ir. "Mi hija va a la escuela a la vuelta de mi casa, no me puedo ir muy lejos, además quiero estar acá y resguardar lo que es mío. Peor también quiero que se hagan cargo y arreglen lo que rompieron", destacó.

La mujer contó que los arquitectos le dijeron que "no se va a caer por ahora", pero aseguró que vive asustada por lo que puede llegar a pasar. La casa de su hermana es la que está más afectada, por lo que ambas viven en la casa de Julieta.

Ninguna de las dos ni sus hijas transitan el pasillo por miedo a nuevos derrumbes. "Lo que quiero que pase es que alguien se haga cargo y arregle todo lo que se rompió, yo no quiero sacarle plata a nadie, solo quiero mi casa y vivir en paz, quiero estar tranquila sin pensar que se va a caer", insistió.

Respuesta de la Municipalidad

"Hay fisuras en una o dos de las viviendas, se cayó el paredón. La obra está clausurada e infraccionada, la situación está en el Tribunal Municipal de Faltas", confirmó a LMNeuquén el responsable de Obras Particulares, Luis López de Murillas.

El funcionario municipal confirmó que los responsables técnicos de la obra están en contacto diario con la Municipalidad y destacó que tienen que trabajar para devolver la seguridad que corresponde a los vecinos.

El funcionario explicó que ante lo sucedido los propietarios de la obra van a recibir una multa y hasta que no remedien lo sucedido no van a poder avanzar con la construcción que seguirá clausurada.

"La empresa constructora apuntaló el hormigón. Los responsables técnicos de la obra están en contacto con los inspectores de la Municipalidad y deben concretar los arreglos finales", aseguró el funcionario, quien además aclaró que si no se resuelve en un tiempo razonable la Justicia deberá actuar ya que la empresa tiene que arreglarle el perjuicio causado a los demás.