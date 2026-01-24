Cómo funciona el "refugio" para promover a los emprendedores neuquinos

Se trata de un espacio para ayudar a quienes recién salen al ruedo con sus productos. La original iniciativa de un joven de la provincia.

Ofrecer un poco de tranquilidad dentro del caos que significa emprender. Este es el lema de trabajo de “Uno House. Casa emprendedora ”, con el que Guillermo Ulloa acompaña a otros jóvenes que, como él, tomaron la decisión de iniciar sus proyectos.

Como impulsor del emprendimiento, ubicado en la ciudad de Neuquén, equipó su local comprando muebles a otros emprendedores y a la vez, dispone del espacio para que otros jóvenes exhiban sus propios productos .

“Es más que un espacio de venta, no se trata de venir, dejar tu producto y después te desligas, sino que podemos hacer un trabajo en conjunto para crecer ”, subraya como principal impronta. “Está pensado para que los emprendedores puedan contar con un lugar donde puedan estar tranquilos y sigan potenciando su trabajo”, agregó.

“Conozco lo que se vive como emprendedor, el pasar frío y calor en las ferias, el atravesar días en que no vendés nada y te desanimas, la necesidad de animar a otros compañeros cuando no vendieron nada, entonces a raíz de todo esto me animé a impulsar la Casa Emprendedora”, comentó.

La propuesta del refugio

Esta es la motivación que hay detrás de su propuesta de venta de productos y que, a la vez, funciona como “un refugio que te resguardas del mal clima, y es un refugio que te puede ayudar en tu emprendimiento al hacer uso de este lugar”.

Guillermo tiene 32 años y su camino de emprendedurismo comenzó a transitarlo hace siete. Inició con la venta virtual de libros; luego vino el trabajo con la producción de cuadernos y agendas que continúa ofreciendo el local actual.

Como tienda de regalos, en “Uno House” se pueden comprar las producciones de siete emprendedores locales de los rubros de cosmética natural, accesorios, encuadernación, cerámica, tejido y productos 3D. Allí además los jóvenes emprendedores pueden utilizar el espacio para hacer fotoproductos, y recibir asesoramiento integral.

El crédito que permitió el emprendimiento

En agosto del año pasado, Guillermo logró acceder a un crédito de tres millones de pesos que le fue otorgado dentro de la línea de Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades que es implementado de manera conjunta entre la subsecretaría de Juventud (dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura) y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) como agente financiero. También participa el Centro PyME-ADENEU con capacitaciones y asistencia técnica.

El financiamiento lo utilizó para comprar dos mostradores, varios exhibidores, cinco estanterías, una mesa de trabajo, y una mesa de café que permite ofrecer bebidas a quienes visiten el local.

Lo motivó esta solicitud una anterior experiencia como beneficiario de otro crédito -hace tres años- que le permitió comprar sus primeras herramientas: una impresora y máquina de corte. “Ya pagué la última cuota, y la verdad que fue muy bueno, y por esa experiencia fue que me animé de vuelta a pedir otro préstamo”, reconoció.

“Me parecen fabulosos estos créditos con tasa baja porque facilita el potenciar tu marca y te da la posibilidad de seguir creciendo, de dejar de ser un emprendimiento chiquito y casero, y empezar a establecerlo como un comercio”, opinó.

“En las primeras ferias donde participé, lo hacía con un exhibidor hecho de cartapesta y una mesa de 70 por 70 centímetros. Si yo pude pasar de eso a tener hoy un lugar físico de venta como este, entonces vos también podés hacerlo”, cerró Guillermo, alentando a otros jóvenes emprendedores a que se animen a seguir trabajando en sus proyectos.