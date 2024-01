Cómo prevenir o detectar el botulismo infantil: una enfermedad que puede ser mortal

Estas bacterias son inofensivas para los niños mayores de un año y para los adultos. Esto se debe a que sus sistemas digestivos, más maduros, son capaces de desplazar las toxinas por el cuerpo antes de que les causen algún daño, se detalló desde el Ministerio de Salud de Río Negro.

Signos y síntomas del botulismo infantil

Estreñimiento: Puede ser uno de los primeros signos de la enfermedad.

Debilidad muscular: pueden tener dificultades para controlar la cabeza, falta de expresión en la cara y un llanto débil. Este debilitamiento es progresivo en los músculos, extendiéndose finalmente a los brazos y piernas.

Cansancio extremo (letargo).

Dificultad para alimentarse: les cuesta tragar y succionar.

Babeo excesivo: puede haber un aumento en la salivación.

Pérdida del tono muscular: se debilitan los músculos, comenzando por los de la cara y la cabeza, y alcanzando finalmente los brazos y las piernas.

Problemas respiratorios: Puede haber dificultad para respirar, lo que puede llevar a una insuficiencia respiratoria.

Ante la sospecha de botulismo infantil, es fundamental buscar atención médica inmediata ya que esta enfermedad puede ser potencialmente mortal. El tratamiento puede incluir la administración de una antitoxina específica y el apoyo respiratorio en casos graves.

Cómo evitar la aparición de la enfermedad

Lavá y cociná adecuadamente todas las verduras que suministres al bebé; no le des miel o mojes su chupete en ella; tampoco infusiones de hierbas o tés. Controlá que no se lleve a la boca alimentos o juguetes que hayan estado en contacto con la tierra; mantené la higiene de su ropa y mantas con lo que lo cubras, así como también de sus manos. En días ventosos, mantené las aberturas de la casa cerradas para evitar el ingreso de polvo y no salgas con tu bebé al aire libre.