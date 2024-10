Cómo se verá en Neuquén el eclipse solar anular "anillo de fuego"

Ya no falta nada para disfrutar de uno de los eventos astronómicos más esperados del año 2024: e l eclipse solar anular "anillo de fuego" . Recibe ese nombre porque la Luna se para justo frente al Sol, pero queda un borde luminoso al descubierto.

Es decir, es un tipo de eclipse solar en el que la Luna, al interponerse entre la Tierra y el Sol , no cubre completamente el disco solar debido a que se encuentra en un punto más lejano de su órbita. Esto provoca que el tamaño aparente de la Luna sea menor que el del Sol, creando un anillo brillante de luz solar visible alrededor de la sombra de la Luna, conocido como “anillo de fuego”.

eclipse solar anillo de fuego

En Neuquén, el fenómeno astronómico se verá diferente. "La Luna tapa al Sol en un 60%, como si el sol quedara mordido", ilustró Miguel Napal, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Tampoco el eclipse apagará la luz del día y será de noche. Eso no sucederá, como ocurrió en 2020. "Para nosotros, en Neuquén, será parcial. Es un momento que vamos a tener el sol iluminando con menos intensidad", reiteró Napal. De todos modos, agregó, "será un evento muy particular y único en la vida de las personas, que no se observa muchas veces". Es así porque los eclipses de sol, por lo general, se aprecian en lugares despoblados, alejados.

"La imagen se ve es como un anillo de fuego porque la luna calza justo, y se ve más pequeña que el sol". Miguel Napal, docente de la Facultad de Ingeniería de la UNCo.

Está previsto que comience minutos después de las 16 del miércoles. "Dura 2.40 minutos... es muy largo el tránsito de la Luna frente al Sol y hace que tengamos suficiente tiempo para verlo", comentó.

Eclipse Solar 2.jpg

Desde el Proyecto de extensión "Vecina Galaxia" de la Universidad Nacional del Comahue y la Dirección Municipal de Adolescencia, Niñez y Adultos Mayores, convocan a todos los vecinos y vecinas interesadas en observar el fenómeno desde el Paseo de la Costa. Eligieron ese lugar porque es de fácil acceso para la población y cuenta con baños públicos y otras instalaciones.

En ese entorno verde, con vista al río Limay, compartirán dos horas de conocimiento sobre la astronomía, con maquetas, telescopios con filtros especiales y aumentos, y otros dispositivos. "También vamos a compartir lentes especiales para que la gente pueda ver el evento de forma segura", acotó. Todo ello de manera gratuita.

El dato no es menor porque los eclipses del tipo no se pueden apreciar con anteojos de sol o placas radiográficas. "Solo con lentes especiales para observar el Sol y no dañar la vista. Y nosotros vamos a proveerlos de forma gratuita", reiteró el docente.

SFP_Entregan-anteojos-solares-para-eclipse-(4).jpg Sebastián Fariña Petersen

Dos grupos musicales acompañarán la jornada y habrá otras actividades para que puedan disfrutar las infancias junto a sus familias. Incluso, atriles para que puedan dibujar y de paso aprender sobre la maravilla de nuestro universo.

Las actividades organizadas comenzarán a las 16 y se extenderán hasta las 18. Es decir, terminan antes del eclipse porque las personas que organizan la actividad participarán de la marcha en defensa de la Universidad Pública, también prevista para este miércoles a las 18.

Se aclaró también que el eclipse no tiene ninguna injerencia biológica para el ser humano. Ni siquiera para los animales, como lo puede ser un eclipse total que produce cierta desorientación. En este caso, el Sol no dejará de iluminar. "El próximo eclipse solar parcial será en 2026, pero más chico", cerró Napal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vecina Galaxia - Encuentros Astronómicos (@vecinagalaxia)

El Observatorio, otro lugar clave

Hacia Parque Norte, el Observatorio Astronómico Neuquén abre sus puertas para que vecinos y vecinas de esta ciudad puedan observar el eclipse a través de uno de los telescopios más importantes. Así lo afirmó su responsable, Roberto Figueroa, quien agregó: "Es especial para ver el sol".

También desestimó la posibilidad de que la gente pueda ver el eclipse de forma directa. Reconoció que hay mucha expectativa y dijo: "Ha llamado muchísima gente, esperamos que venga".

A Observatorio Neuquén.jpg

A qué hora ver el eclipse solar anular

El momento exacto para disfrutarlo dependerá de la ubicación en Argentina, pero el proceso transcurrirá entre las 16 y las 18.20.

Río Gallegos: 17.24 (87%)

Rawson: 17.31 (80%)

Ushuaia: 17.23 (79%)

Viedma: 17.33 (73%)

Neuquén: 17.29 (69%)

Ciudad de Buenos Aires: 17.31 (53%)

Mendoza: 17.27 (52%)

Córdoba: 17.32 (46%)

Santa Fe: 17.35 (45%)

Salta: 17.28 (27%)

WhatsApp Image 2024-10-01 at 19.54.59.jpeg

Recomendaciones: cómo ver el eclipse solar anular de octubre 2024

Estos fenómenos pueden provocar daños en los ojos y la vista, por lo que es importante tomar recaudos y protegerse.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA por sus siglas en inglés, recomienda utilizar telescopios, lentes o binoculares con filtros solares que cumplan con la normativa ISO 12312-2, asegurando que “no hay ningún momento en el que sea seguro mirar directamente al Sol sin un filtro solar que cumpla con los requisitos de transmisión de la norma internacional”.