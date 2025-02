Cómo sigue la invasión de moscas en el barrio Piscicultura de Plottier

moscas piscicultura

Nicolás Silvestien, presidente de la comisión vecinal, aseguró a LMNeuquén que organizaron esta marcha ya que "no" tienen diálogo con ninguna autoridad municipal y esperan iniciarlo para saber qué pasó en su barrio que hizo que aumentara en tanta cantidad las moscas.

"Seguimos con el mismo problema, la invasión de moscas. No sabemos si la Municipalidad realizó alguna fumigación, el Municipio no se conecta con nosotros. No tenemos diálogo, a pesar de que ya presentamos notas pidiendo reuniones pero no nos llaman", aseguró le vecino.

Marcha a la Municipalidad

El vecinalista dijo que esperan que a partir de la movilización de este jueves, para la que convocaron a la comunidad a reunirse en la Plaza San Martín, se inicie un trabajo en conjunto con la comuna.

"No sé si a ellos les importará o no, pero nosotros seguimos en la misma situación. Entre varios vecinos contratamos un fumigador que fumigó alrededor de 2 hectáreas y media. Menguó un poquito pero en la jornada siguiente volvieron las moscas", contó el vecino, preocupado por el pronóstico q2ue indica altas temperaturas para los próximos días y eso hace que haya más moscas.

Silvestien recordó que algunos vecinos vieron como camiones atmosféricos arrojaban desperdicios sin tratar a los piletones al aire libre que están en el predio de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. "La planta no está funcionando bien y pensamos que es eso lo que disparó esta invasión de moscas, la Municipalidad debería asesorarse para ponerla a funcionar al 100 y trabajar con los vecinos para mantenerla", consideró el vecino quien además contó que tuvo una reunión por este tema con personal del EPAS, quienes le habrían contado que iban a ir a Plottier a darles un curso del manejo de la planta.

"La planta está creo que desde el 2000 y todavía hay gente que no sabe usarla. Esto es una locura. Nosotros convocamos a reunirnos frente a la Municipalidad, en la plaza central, mañana jueves 13 de febrero a las 10.30 para exigir que nos atiendan. Nosotros queremos trabajar en conjunto, queremos que esto se solucione. No podemos tener otro verano igual en donde no podemos salir al patio, no queremos seguir viviendo con una planta modelo que supuestamente resuelve un montón de inconvenientes pero que no funciona bien", aseveró.

Constanza, otra vecina del barrio Piscicultura contó que siguen conviviendo con "nubes de moscas" y que siguen igual. "nosotros in vertimos en fumigar para darnos un respiro pero seguimos igual", aseguró.

La vecina contó que usa una trampa para moscas en el que le pone un líquido y dijo que este martes le volvió a poner el producto que usa y que en ese m omento9 se le vino "una horda de moscas" a su alrededor.

"Lo más loco es que muchos de nosotros no solemos fumigar pero tuvimos que hacerlo, guardar todos nuestros animales para fumigar porque ya no se puede seguir. Nosotros cuidamos a nuestros animales pero ya no sabemos cómo hacerlo", concluyó.