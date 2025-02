Vecinos del barrio Piscicultura de Plottier denuncian invasión de moscas

Aseguran que se debe al "mal funcionamiento" de la planta de líquidos cloacales. "No podemos abrir las ventanas ni comer en el patio", denunciaron.

Los vecinos del barrio Piscicultura de Plottier aseguran que hace más de tres semanas que conviven con una invasión de moscas que no les permite abrir sus ventanas para ventilar, ni disfrutar de sus patios. "Es invivible", denunciaron con desesperación.

Hace días que las familias que viven en ese barrio lindante a la planta de líquidos cloacales de la ciudad no pueden disfrutar de sus casas a causa de una gran cantidad de moscas que no encuentran cómo combatir.

Nicolás Silvestien , presidente de la comisión vecinal, aseguró a LMNeuquén que "la zona es invivible", que no pueden salir al exterior y que ya no saben cómo seguir con esta situación.

El vecino, contó que creen que esta invasión se debe "al mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales" y dijo que ya hicieron presentaciones para pedir una solución ante el intendente Luis Bertolini, el subsecretario de Medio Ambiente, Matías Uribe y el Concejo Deliberante.

perro moscas plottier

"Todas las plantas de tratamiento de líquidos cloacales producen moscas, pero existen sistemas de bajo costos que sirven para disminuir las moscas, pero acá no se aplican", aseguró el vecino.

En cuanto a las respuestas de parte de la Municipalidad, Silvestein sostuvo que recibió una comunicación de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, para avisarle que habían comprado una moto fumigadora. "Pero parece que la máquina que adquirieron no anda, así que nos vemos cómo va a seguir", dijo.

"La planta no está funcionando como corresponde, uno de los aireadores no anda, y eso ocasiona malos olores. Un vecino pudo filmar cuando un camión atmosférico arroja sus desperdicios en las piletas de la planta que tienen líquidos ya tratados", aseguró.

moscas piscicultura

El vecino describió que esos piletones donde está la materia ya tratada están lindantes al río Limay y denunció que "están tirando desperdicios directo al terreno lo que va a la napa".

Qué dice la Municipalidad de Plottier

LMNeuquén se comunicó con el subsecretario de Medio Ambiente, Luis Uribe quien aseguró que "la planta de líquidos cloacales funciona" y enfatizó que están trabajando "para bajar el nivel de insectos de la zona".

"Ya estamos trabajando en el pedido de los vecinos de Piscicultura. Pero decir que la planta no funciona es falso", aseguró el funcionario.

Por su parte, los vecinos están organizando una manifestación frente a la Municipalidad para exigir una solución a la invasión de moscas que padecen y pedir además la intervención del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) porque dijeron que viven en una "desidia".

moscas piscicultura

Constanza, otra vecina del barrio Piscicultura describió su padecimiento ante la invasión de moscas y dijo que están con toda la casa cerrada, aunque tienen mosquiteros. "Nos invaden las moscas. Estoy usando un veneno que es para el exterior pero lo tengo en bandejas adentro de mi casa. Es increíble la cantidad de moscas. Hay tanta cantidad de moscas afuera que por algún lado entran a la casa", describió desesperada.

"Tengo toda la casa cerrada, no se puede ventilar, no se puede compartir con nadie afuera porque es insoportable. Los animales las padecen. Tengo que estar poniéndole a mi perro curavichera todo el tiempo porque es increíble la cantidad de moscas que tiene encima", advirtió.

En el sector hay un salón de eventos que también padece esta invasión y está más que preocupados por sus clientes. "Esto llega a ser asqueroso porque no se puede comer nada afuera, no podés hacer nada, ni un vaso de jugo te podés tomar afuera porque le caen moscas seguro. No son moscas de siembra de la fruta, porque eso en algún momento se va, esto se mantiene y en cantidades impensadas, te hablo de millones de moscas", concluyó.