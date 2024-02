Con 16 años, emprendedora cumplió el sueño de abrir su propio comercio

Es estudiante del nivel medio, pero de pequeña tiene en claro que la edad no es un impedimento para emprender y trabajar. Su iniciativa en Fernández Oro.

"Ella no te quiere pedir plata para esto o lo otro. Ella quiere generar sus propios ingresos y nosotros la ayudamos en todo lo que podemos para que siga por ese camino. Siempre fue así, ingeniosa, lista para pensar algo y dispuesta a hacer todo para cumplir lo que quería", contó Damián, su papá. Para el cumple de 15, Agustina no pidió regalos ni el tan promocionado viaje a Disney, como ocurre con muchas quinceañeras. Si no que pidió que le regalen dinero, lo que esté al alcance de cada uno. Y con el aporte de sus más íntimos, se lanzó a abrir un puesto de licuados en un sector costero de Fernández Oro conocido como La Primera del Río.